Энберт рассказал о состоянии госпитализированной в красную зону беременной жены

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 1 246

Алеся Энберт рассказала своим подписчикам в соцсетях, что находится в реанимационном отделении ковид-госпиталя.

Фото, видео: Instagram @aleksandr_enbert; Instagram @alesya.di

Фигурист Александр Энберт отказался подробно комментировать госпитализацию беременной супруги с коронавирусной инфекцией, но все же отметил, что пока ситуация под контролем.

«Все в порядке, спасибо, — Где, предположительно, она могла заразиться? — Не комментирую», — таким был короткий диалог 5-tv.ru со спортсменом.

Сегодня стало известно, что супругу звезды «Ледникового периода» госпитализировали с диагностированным коронавирусом. Она призналась, что надолго пропала из социальных сетей именно поэтому. Сейчас Алеся Энберт, по собственным словам, находится в реанимации ковид-госпиталя для беременных.

Перспектив выздоровления жена фигуриста озвучивать не стала. Как отметила сама, кризис уже миновал, но пока врачи не решат перевести ее в обычную палату, никаких прогнозов строить нельзя. Лежать в красной зоне очень тяжело, подчеркнула будущая мама.

«С малышкой всех хорошо. Обязательно вам напишу, как только мне станет получше. Всех люблю», — добавила она.

Госпитализация жены Александра Энберта совпала со съемками финала «Ледникового периода». В проекте спортсмен выступает в паре с актрисой Агатой Муцениеце, в своем профиле публикует кадры тренировок. И хотя супруга оказалась в больнице, спортсмен как истинный профессионал вышел на лед и откатал программу.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Агата Муцениеце раскрыла гонорары звезд за участие в «Ледниковом периоде».

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