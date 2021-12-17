Каким будет 2022 год по славянскому гороскопу

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 608

Следующие 12 месяцев сулят многим значительные перемены в жизни. Наибольший успех ждет трудолюбивых.

Каким будет 2022 год по славянскому гороскопу

Фото: Depositphotos / ch_ch

Накануне предстоящего Нового года возникает огромное желание узнать, что же ожидает нас в следующие 12 месяцев. И что может быть ближе россиянам, чем славянский гороскоп? Астролог Юлия Николаева рассказала, каким будет 2022 год, согласно славянским поверьям.

Наши предки назвали предстоящие 12 месяцев годом Дикого Быка или Златорогого Тура. По словам астролога, никаких отрицательных изменений 2022 год не принесет. Наоборот — деятельные и перспективные люди смогут значительно улучшить свою жизнь: разбогатеть и самореализоваться. Фортуна будет благоволить именно трудолюбивым.

А вот людей, которые хотят достигнуть своих целей противозаконными или аморальными методами, с высокой вероятностью постигнет гнев Тура. Им нужно пересмотреть свои планы и отношение к миру.

У большинства укрепятся и выйдут на новый уровень отношения в семье. Настолько, что любые невзгоды будут казаться преодолимыми. Однако есть риск возникновения и напряженных моментов, ведь бык — это очень агрессивное животное. Не стоит никого лишний раз провоцировать, равно как и умалчивать накопившиеся проблемы и обиды. Иначе будет много ссор и невзгод.

Также астролог в беседе с порталом «Астромеридиан» посоветовала обратить в этом году внимание на свое здоровье. Важно избегать перегрузок, иначе они могут надолго выбить вас из колеи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему не удастся начать новую жизнь сразу после Нового года.

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