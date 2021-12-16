Астролог объяснил, почему не удастся начать новую жизнь сразу после Нового года

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 300

Алексей Фадеев дал совет жаждущим перемен, как скорее претворить свои мечты в жизнь.

Астролог объяснил, почему не удастся начать новую жизнь сразу после Нового года

Фото: depositphotos / Dmyrto_Z

Начать жизнь с чистого листа в 2022-м не получится. Таким заявлением ударил по мечтам жителей Земли астролог Алексей Фадеев. Виной всему зараза-Меркурий, который возьмет ретроградный курс в первые недели нового года.

«С 13 января по 3 февраля наш любимый Меркурий будет ретроградным, поэтому начать новую жизнь после праздников не получится. Если вы хотите измениться и начать что-то новое, нужно действовать уже прямо сейчас», — заявил эксперт.

Отдельно астролог предупредил всех, кто в канун праздника почувствует себя одиноко, не совершать большую ошибку. Как известно, бокал шампанского и легкая грусть после боя курантов приводит к чему? Правильно, к несанкционированным звонкам бывшим любовникам! А прямо сейчас крайне опасное время, когда они и сами могут нарисоваться на горизонте и принести такую неразбериху, что до новой жизни будет, как до самого Меркурия. Держите себя в руках! Хотите новую судьбу — ждите и новую любовь!

У Меркурия, как и у любой планеты в Солнечной системе, есть два вида движения — директное и ретроградное. Последнее выражает не в прямом смысле разворот в обратную сторону, а видимость этого явления с Земли. В действительности ретроградный период говорит о небольшом изменении траектории и скорости хода небесного тела вокруг Солнца.

Астрологи всего мира предостерегают людей от активных действий в периоды «обратного» движения Меркурия. Знатоки в области тонких материй уверены, что в это время обстоятельства будто восстают против человеческого успеха и препятствуют любым начинаниям. Так что если вы верите в магию планет, не будите лихо и отложите большие проекты. Или, как советует Фадеев, поспешите стартовать до середины января.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на неделю с 13 по 19 декабря для всех знаков зодиака. Астролог Алена Никольская рассказала, как избежать конфликтов в это нестабильное время, наладить отношения с собой и окружающими.

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