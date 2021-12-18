Забыть старое и подумать о будущем: Как ретроградная Венера изменит жизнь с 19 декабря

Воскресенье, 19 декабря, станет поистине тяжелым днем. Ведь случится сразу два небесных события: полнолуние и движение начнет ретроградная Венера. Именно она отвечает за чувства, отношения и финансы. Астролог Денис Холодницкий в беседе с 5-tv.ru рассказал, как лучше себя вести в этот период, о чем стоит подумать, чтобы пережить это время без стресса и каких-либо потерь.

В плане отношений звездный специалист не советует в этот период заводить новые отношения. А лучше всего направить свою энергию на анализ прошлых.

«Проведите оценку, что вам нравилось, что не нравилось, что приемлемо для вас в будущем, а что нет. Время расставить приоритеты, и обозначить важные аспекты, которые должны быть в вашем будущем партнере», — объясняет он.

Но если вы ныне в отношениях, и ощущаете, что они изжили себя, ретроградная Венеры — отличный период, чтобы закончить такие взаимоотношения.

Кроме того, по словам астролога, есть большая вероятность того, что бывшие партнеры напомнят о себе. Но как бы красиво они не говорили, не верьте им, не возвращайтесь в прошлое, а подумайте о будущем.

«Ретроградная Венера влияет и на общение с родственниками и друзьями. Время некоторого отдаления, будет трудно общаться и доказывать свою точку зрения или в целом вы можете заметить, что вас раздражают близкие. Не пугайтесь, все временно», — продолжает Холодницкий.

Также это отличный период для налаживания отношений с самим собой. Услышать свои желания, мечтания. Возможно, откроется что-то новое.

«Это период отмирания старого и ненужного. Пора двигаться вперед», — заключил астролог.

Венера выйдет из ретроградной фазы лишь в конце января. Поэтому есть время наладить гармонию с самим собой и близкими людьми.

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