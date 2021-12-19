Променял? Целовавший Медведеву Милохин признался в любви Вале Карнавал

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 514

Тиктокер Милохин назвал блогера Валю Карнавал своим крашем

Променял? Целовавший Медведеву Милохин признался в любви Вале Карнавал

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Известный блогер поделился переживаниями с фанатами: оказалось, к молодой коллеге он неравнодушен давно.

Вот уже которую неделю ходят слухи о тайном романе блогера Дани Милохина со звездой «Ледникового периода» Евгенией Медведевой. Молодой человек страстно целует фигуристку на публике, обходится с ней нежно и заботливо, но при этом отрицает всякую романтическую связь. Устав от нападок и расспросов, в итоге он признался в любви другой!

Своей идеальной женщиной, человеком-кумиром — крашем — Милохин назвал 20-летнюю тиктокершу Валю Карнавал. Блогеры прекрасно знакомы, однако близкими друзьями стать еще не успели. Между тем, Дане нравится характер коллеги, ее умение «жить по-настоящему» и «на полную катушку».

«Валя — мой краш. Допустим, ей грустно. Она может не знать причину, но обязательно расскажет об этом везде. Она настоящая и живая», — признался Милохин в одной из программ на YouTube-канале Tatler.

Instagram @karna.val

Сказать, что фанаты тиктокера удивились заявлению, — ничего не сказать. Впрочем, оказалось, Валя Карнавал не единственная девушка, которая привлекает молодого шоумена. В его вкусе и взрослые светские львицы.

«Ксения Собчак. На самом деле, она мне очень нравится!» — разоткровенничался Даня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «искру» в отношениях Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой стали замечать даже члены жюри «Ледникового периода», где пара выступает несколько недель подряд. Так, хореограф Алла Сигалова, глядя на партнеров, заявила, что «с сексом у них все в порядке».

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