Магия желаний: как перевернет жизнь зимнее солнцестояние и зеркальная дата 21.12.2021

На предстоящей неделе нас ожидает день зимнего солнцестояния 21 декабря. Равноденствие в соединении с зеркальной датой традиционно считается одним из самых энергетически сильных дней в уходящем году.

Специалисты по звездам издавна связывают это время с позитивными изменениями во всех сферах жизни и появлением уникальных шансов, которые нельзя упустить. По мнению астрологов, особое влияние магической даты ощутят Овны, Раки, Весы и Козероги. Но и другим представителям зодиакального круга достанутся подарки от Вселенной.

В этот день стоит заняться уборкой, избавиться от всего ненужного и украсить пространство вокруг себя. Не забывайте о внутреннем состоянии — очистите свой эмоциональный фон от негатива, подумайте о приятном. Можно строить планы на будущее и максимально четко визуализировать то, к чему вы стремитесь.

Вечером наступает момент, когда можно загадать самое заветное желание. Это нужно сделать в конкретное время — 21 час 12 минут, когда стрелки на часах будут полностью дублировать зеркальную дату.

Сформулируйте ваше пожелание четко, обязательно в положительном ключе — не стоит желать плохого для ваших обидчиков или давней соперницы. Лучше сосредоточиться на будущем, в котором вы реализуете свои планы, амбиции и желания.

Что не нельзя делать 21 декабря, так это лениться, предаваться грустным размышлениям и ссориться с близкими. Проведите день зимнего солнцестояния с пользой, порадуйте положительными эмоциями себя и близких, можно украсить елочку к Новому году и преобразить дом перед наступлением праздника.

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