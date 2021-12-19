Магия желаний: как перевернет жизнь зимнее солнцестояние и зеркальная дата 21.12.2021

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 2 651

Самый короткий день в году считается одним из самых энергетически сильных.

Магия желаний: как перевернет жизнь зимнее солнцестояние и зеркальная дата 21.12.2021

Фото: Depositphotos / -Baks-

На предстоящей неделе нас ожидает день зимнего солнцестояния 21 декабря. Равноденствие в соединении с зеркальной датой традиционно считается одним из самых энергетически сильных дней в уходящем году.

Специалисты по звездам издавна связывают это время с позитивными изменениями во всех сферах жизни и появлением уникальных шансов, которые нельзя упустить. По мнению астрологов, особое влияние магической даты ощутят Овны, Раки, Весы и Козероги. Но и другим представителям зодиакального круга достанутся подарки от Вселенной.

В этот день стоит заняться уборкой, избавиться от всего ненужного и украсить пространство вокруг себя. Не забывайте о внутреннем состоянии — очистите свой эмоциональный фон от негатива, подумайте о приятном. Можно строить планы на будущее и максимально четко визуализировать то, к чему вы стремитесь.

Вечером наступает момент, когда можно загадать самое заветное желание. Это нужно сделать в конкретное время — 21 час 12 минут, когда стрелки на часах будут полностью дублировать зеркальную дату.

Сформулируйте ваше пожелание четко, обязательно в положительном ключе — не стоит желать плохого для ваших обидчиков или давней соперницы. Лучше сосредоточиться на будущем, в котором вы реализуете свои планы, амбиции и желания.

Что не нельзя делать 21 декабря, так это лениться, предаваться грустным размышлениям и ссориться с близкими. Проведите день зимнего солнцестояния с пользой, порадуйте положительными эмоциями себя и близких, можно украсить елочку к Новому году и преобразить дом перед наступлением праздника.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ретроградная Венера изменит жизнь с 19 декабря.

-5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
73.73
0.16 83.50
0.34
Работа не волк, в лес не убежит: Китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ...

Последние новости

1:10
«Было страшно»: Звезда «Битвы экстрасенсов» Кузнецова готовится к рождению малыша от суррогатной матери
0:46
Полярное вторжение: в Москве ожидают рекордные за 40 лет морозы
0:28
Наталья Бондарчук рассказала, кто заразил режиссера Малюкова коронавирусом
0:15
День работников органов безопасности отмечается в России
0:06
День памяти святителя Амвросия: Что можно и нельзя делать 20 декабря
23:47
«Я не буду молчать!»: Боня рассказала, почему так и не дала интервью Собчак

Сейчас читают

Работа не волк, в лес не убежит: Китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»
Как же с тобой тяжело: Кто из знаков зодиака имеет самый сложный характер
Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год