Работа не волк, в лес не убежит: Китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Это только кажется, что в последние дни перед новым годом можно успеть доделать все, до чего не дошли руки в предыдущие 350 дней. На самом деле природа мудрее, чем мы думаем. Иначе как объяснить, что из предстоящих семи дней в течение пяти (!) рекомендуется отдыхать.

Энергии предпоследней недели 2021 года насыщены противоречиями, нестабильностью и столкновениями, а то значит, что ближайшие дни будет суета и срыв планов. Не печальтесь. Все действительно важное, что должно с вами произойти– обязательно случится. И вообще – слушайте мир вокруг себя и не идите против энергий. Отставьте в сторону все важные и суперважные дела и посвятите время себе, близким и подготовке к скорому новому году.

Понедельник, 20 декабря, Ян Вода и Тигр.

В понедельник энергии будут такими же, какие нас ждут с февраля 2022 года. Водный Тигр – зверь активный, эмоциональный, он нетерпелив и обожает приключения.

В этот понедельник хорошо что-нибудь начинать. Желательно полезное. Все, что вы стартуете – в будущем многократно преумножится. Исходя из этого не стоит открывать судебных дел, залезать в финансовую кабалу и подписываться на сложные в реализации контракты.

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Вообще в этот день рекомендуется сосредоточиться на эмоциональной сфере. Отличных результатов стоит ждать от встреч-свиданий, разводов-расставаний. Поддержка благородной «звезды добродетели» поможет пройти через эти важные события с минимальными потерями.

Но есть в этом понедельнике и не самые благоприятные энергии. В частности, не рекомендуется посещать больницы – как для собственного лечения, так и навещать больных. Ну, и поскольку есть некоторая вероятность потерь и неприятностей, стоит быть особенно внимательными с деньгами и документами.

Самыми уязвимыми в понедельник будут люди знака Обезьяна. Особенно это касается ситуации на дороге – будьте максимально внимательны.

Вторник, 21 декабря, Инь Вода и Кролик.

Вторник, день зимнего солнцестояния. Сутки, во время которых ночь поворачивается вспять. День надежды на светлое будущее. И поскольку это день поворота, энергии в нем очень нестабильные.

Бацзы не рекомендует на вторник назначать серьезные дела, за исключением одного исключительно важного – планирования своей счастливой жизни. Энергии этого дня весьма благоприятны для того, чтобы мечтать и грезить самым смелым образом. Устройте во вторник особенный ритуал с описанием вашей мечты и однажды с удивлением поймете, что она сбылась.

Тем, кто не желает мечтать, бацзы советует не ожидать от текущих дел каких-то выдающихся результатов. Особенно это касается всяких соревнований, тяжб и споров.

В этом дне также скрыта повышенная вероятность склок и конфликтов на бытовой почве. Не стоит во вторник начинать лечение и ввязываться в сомнительные мероприятия с противоположным полом.

Особенно аккуратными и внимательными во вторник стоит быть людям с Петухом в карте.

Среда, 22 декабря, Ян Дерево и Дракон.

Энергии среды логично вытекают из вторника и призывают отдыхать и не думать про сложные и важные дела. Мало того, если вы все-таки решить запланировать на среду судьбоносное, вам может фатально не повезти. Дерево дня находится в конфликте с Металлом месяца, а такая комбинация совсем не способствует положительному решению вопросов.

Денек не сильно благоприятен для продаж и покупок недвижимости и начала проектов с четкими дедлайнами. Вообще любые срочные вопросы в среду лучше не решать. Найдите приемлемый повод и отложите их на другой день. А вообще, лучшая стратегия на среду – доделывать вечную рутину, плыть по течению и выбирать новогодние подарки.

День покажется довольно конфликтным людям с Собакой в карте. Им будет вдвойне трудно что-либо сдвигать, продвигать и решать.

Четверг, 23 декабря, Инь Дерево и Змея.

В четверг в мир придет немного стихии Огня в виде знака Змеи. Настроение станет более приподнятым, почти новогодним – захочется кутить, пить глинтвейн и покупать подарки.

Что касается дел, что в четверг продолжится парад неблагоприятных аспектов. День потенциально может принести потери денег, нервов, сил и документов. Поэтому, если вы не уверены железобетонно в своей силе и неуязвимости, лучше не лезьте на рожон и не планируйте на этот четверг важные дела.

Чего точно не стоит делать: открывать бизнес, брать кредиты, начинать новые проекты, покупать имущество, переезжать и затевать ремонты.

И наоборот, имеет смысл заниматься всем, что связано с личными отношениями. День исключительно подходит для встреч, расставаний, разговоров по душам, исповедей и примирений.

Не очень комфортно будет в четверг людям со Свиньей в карте. Их будет эмоционально штормить.

Пятница, 24 декабря, Ян Огонь и Лошадь.

Пятница – день Огненного Огня и яркого столкновения - Крыса месяца очень не любит Лошадь дня. Обычно конфликт Крысы и Лошади – это импульсивность поступков и зашкаливающие эмоции. В моей жизни (я сама Лошадь) встречи с Крысой вызывают сдвиг по фазе и неодолимое желание что-нибудь поменять. Но я-то резкие перемены люблю, а вот в бацзы считается, что движение энергии должно быть ровным и постепенным. И поэтому эти, рядом стоящие столкновения, считаются разрушающими.

В подобные дни крайне не рекомендуется делать что-то важное. Не планируйте на эту пятницу свадеб, подписания важных контрактов, выход на новую работу, свидание с предложением руки и сердца. Есть большая вероятность нарушения планов, рассыпания ожиданий, разрушения замыслов.

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На дорогах, в свете эмоциональности столкновения, может быть повышенная нервозность и аварийность, люди могут беспричинно ссориться и делать это очень грубо. В общем, чтобы избежать катастрофы, лучше сесть под уже наряженную елку, открыть бутылку игристого в честь католического рождества и закусить индейкой. И начать это делать прямо с самого утра.

И конечно же, самыми уязвимыми в этот день будут люди Крысы и люди Лошади.

Суббота, 25 декабря, Инь Огонь и Коза.

Слушайте, не смейтесь, но в субботу тоже будет столкновение и базовая рекомендация – не суетиться и побольше отдыхать. На этот раз в битве титанов сойдутся хозяйка дня Коза и хозяин года Бык. Последний сейчас в большей силе, он в своем сезоне. И это значит, что Козы от такой встречи скорее проиграют, чем выиграют.

Категорические не рекомендуется в этот день устраивать экстремальные забеги, заезды и прочие развлечения. Козам и Быкам лучше вообще в субботу не садиться за руль. Не начинайте в субботу путешествий и не ввязывайтесь в проекты, у которых есть четкие сроки.

Субботу лучше всего посвятить приятным праздничным хлопотам. Погрузиться в изучение кулинарных книг, продумать новогодний наряд, докупить недозакупленные очень важные и супернужные подарки родным и близким. Такое времяпрепровождение однозначно прибавит вам настроения и счастья.

Воскресенье, 26 декабря, Ян Земля и Обезьяна.

А вот воскресенье, наконец, имеет все шансы стать самым эффективным днем предстоящей недели. Сочетание энергий будет исключительно благоприятным для очень многих важных дел.

Смело и решительно планируйте на воскресенье все то, что задвинули под диван во время предыдущих не самых лучших дней. Пропущенные свидания и встречи, старт путешествий и ремонтов, начало лечения и обучения, наконец свадьба и открытия бизнеса – все это имеет шанс пройти как по маслу.

День также исключительно хорош для того, чтобы признаваться в любви, мириться или, наоборот, с благодарностью отпускать и расставаться.

Единственные, кто может почувствовать себя в воскресенье не в своей тарелке, это люди знака Тигр. Их все будет очень сильно раздражать. Радует только то, что такая реакция будет ненадолго.

Всем хорошего бацзы!