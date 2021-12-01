Месяц активности и больших свершений: китайский гороскоп на декабрь 2021 года

Декабрь 2021 года станет месяцем высокой активности, путешествий и больших достижений. Но только для тех, кто поверит в свои силы и не будет сидеть, сложа руки. О том, какие сюрпризы предновогодний месяц готовит для каждого представителя восточного гороскопа 5-tv.ru рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Крыса

(Годы — 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

В декабре к вам придет ясное понимание, чего вы хотите на самом деле и куда нужно двигаться. Существует очень большая вероятность работы с массой информации и документами.

Также вы можете рассчитывать на своевременную помощь от очень мудрой, влиятельной и серьезной женщины. Обязательно воспользуйтесь ее советами. Это может быть специалист-консультант в какой-то области или старшая родственница.

Кроме того, в этом месяце у вас может появиться желание новизны и проснется решительность. Не сопротивляйтесь этому. Чем более нестандартным и креативным способом вы будете действовать, тем быстрее получите результат.

Бык

(Годы — 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

Для Быков первый месяц зимы будет наполнен прекрасными событиями. В это время вы сможете ощутить радость от пребывания с приятными вам людьми. Появится возможность провести время с друзьями, устроить семейный праздник или просто приятные посиделки.

Все ваши планы на декабрь обязательно сбудутся, поэтому месяц обещает быть максимально счастливым.

Тигр

(Годы — 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

В вашей судьбе ожидается появление двух влиятельных женщин, благодаря которым вы сможете реализовать все свои планы. Не бойтесь, все, что вы задумали, обязательно осуществится. Вам будут оказывать помощь повсеместно, как в важных делах, так и в каких-то будничных вопросах.

Есть все шансы стать победителем в любом деле. Поэтому действуйте и используйте свои возможности по полной программе.

Кролик

(Годы — 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Самое время начать заботиться о себе и своем здоровье. Очень благоприятны будут занятия физической активностью. Можно купить абонемент в спортивный клуб или начать заниматься самостоятельно. Чем больше физической активности у вас будет в декабре, тем больше появится энергии успеха и удачи.

Также есть большая вероятность отправиться в увлекательную поездку. Не исключено интересное знакомство с иностранцем. Обязательно используйте энергию приходящего месяца, будьте активны — путешествуйте, занимайтесь спортом и декабрь сложится просто прекрасно.

Дракон

(Годы — 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Для вас наступает период свершений и успехов. Вы точно сможете гордиться собой, ведь вся ранее проделанная работа будет оценена по достоинству. Вы получите заслуженное внимание, поощрение и даже награду.

В этом месяце у вас может появиться поклонник, так как вы будете находиться в центре внимания и при этом великолепно выглядеть.

Однако в отношении новых людей в вашей жизни действует рекомендация — доверяй, но проверяй. Есть вероятность каких-то ценных приобретений для дома или для себя лично.

Змея

(Годы — 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

В декабре вам предстоит неожиданная поездка. Путешествие может быть связано с восстановлением здоровья. Даже непродолжительный выезд на природу пойдет вам на пользу. Будьте внимательны к своему самочувствию. Главная рекомендация — не переохлаждайтесь.

Кроме того, велика вероятность, что вам откроется какая-то тайна, которая давно была скрыта от вас. Возможно, вам захочется уединиться и заняться каким-то интеллектуальным трудом в одиночестве. Для подобных действий сейчас самое время.

Обязательно анализируйте информацию, которую будете получать. Используйте только то, что пойдет вам во благо. К негативу прислушиваться не стоит.

Лошадь

(Годы — 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

У вас будет замечательный и очень активный месяц. Вам придется все время перемещаться, путешествовать. В декабре вы можете взяться сразу за несколько дел. Ничего не бойтесь, вы справитесь с каждым из них на «отлично». Более того, скорее всего в этом месяце появится какой-то новый проект, благодаря которому вы обретете стабильный доход.

Обязательно используйте возможности, которые придут к вам сейчас. Не откладывайте ничего на потом. Чем решительнее вы будете, тем лучше будет складываться ситуация в будущем.

Коза

(Годы — 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

В декабре вы будете победителем в любой ситуации. Вас обязательно заметят — велика вероятность появления поклонников и новых друзей.

Но все это осуществимо только при одном условии — если вы не уступите своим страхам, сомнением и не поддадитесь посторонним манипуляциям.

Кто-то обязательно попытается это сделать. Но не стоит реагировать на запугивания. Вы должны четко идти своей дорогой, ни на что не обращая внимание. Будьте уверены в своих силах, и тогда декабрь станет для вас лучшим месяцем в году.

Обезьяна

(Годы — 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

Вас ждет завершение какого-то долгосрочного дела, на выполнение которого вы потратили немало сил. Вы даже получите документальное подтверждение итогов этого дела или какую-то награду. Не исключено, что благодаря завершению этого дела вы сможете выйти на новый уровень.

Также в этом месяце вероятна поездка, путешествие за границу. Возможно знакомство в интернете с интересным человеком противоположного пола. Будьте внимательны, потому что это общение имеет все шансы перерасти во что-то большее.

Петух

(Годы — 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

Декабрь станет лучшим периодом для занятия спортом. Запишитесь в спортзал, займитесь фитнесом, танцами — любая активность вас взбодрит и усилит вашу успешность.

Даже если будете что-то делать впервые, у вас все получится. Используйте свой энергетический заряд по назначению.

Собака

(Годы — 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Вас ожидает месяц высокой активности. Самых впечатляющих результатов вы добьетесь, если будете все делать быстро и не упустите возможности, которые придут к вам в руки в декабре.

Вы обязательно все успеете. Если вам неожиданно предложат поездку, не отказывайтесь — они пойдут вам на пользу.

Свинья

(Годы — 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

В декабре осуществятся все ваши намеченные планы. Вы можете оказаться перед выбором, который смело можно сделать в пользу того, что ближе к сердцу. Вы не прогадаете.

Возможно, вы будете заниматься двумя делами одновременно, общаться с двумя людьми или вести два проекта. Не сомневайтесь в своем успехе. У вас все получится и появятся заметные результаты.

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