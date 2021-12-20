Новая жизнь с новой недели: китайский совет дня на понедельник, 20 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 1 240

Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Новая жизнь с новой недели: китайский совет дня на понедельник, 20 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 20 декабря?

Энергии этого понедельника, как это ни странно, очень хороши для какого-нибудь начала. Поэтому если вы давно выбираете время для того, чтобы начать: новую жизнь, новые отношения, заняться спортом, сделать новую прическу, то этот понедельник лучшее время для такого демарша.     

Но! Есть деталь - все, что вы начнете в этот день, в будущем увеличится в количестве. И хорошее, и плохое. Поэтому, хорошо подумайте, прежде чем взять в этот день кредит или обременительные обязательства на работе.

Не стоит в понедельник ходить по больницам, есть риск перетянуть на себя энергию болезней. 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.29
0.56 83.62
0.12
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