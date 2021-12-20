Украина не может вступить в НАТО из-за собственных законов

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 1 165

Незалежная цепляется за возможность вступления в Альянс — по мнению украинского правительства, это спасет страну от «российской агрессии». Но есть один нюанс — собственная Конституция это запрещает.

Украина не может вступить в НАТО из-за собственных законов

Фото: Depositphotos / borkus

Помехой для вступления в НАТО для Украины могут стать не требования России, выдвинутые в рамках предложения по гарантиям безопасности, а собственная Конституция — портал «Страна.ua» обнаружил, что сама Конституция Незалежной прописывает невозможность присоединения к военным блокам.

«Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», — гласит документ, провозглашающий независимость Украины.

На этот же документ — Декларацию о суверенитете, ссылается и действующая Конституция страны, принятая в 1996 году. Кстати, в той же декларации четко прописан и отказ от ядерного оружия — и 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина действительно получила безъядерный статус.

«В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено», — резюмирует вопрос издание.

Но, как гласит известная поговорка, интерпретировать закон можно по разному — а вступить в НАТО Незалежная хочет очень сильно. Станет ли этому препятствием собственный основной закон — покажет время.

Но, если украинская верхушка решит соблюсти букву собственной Конституции — это поможет снижению напряженности в регионе. Именно поэтому Россия включила пункт об отказе НАТО принять в состав блока Украину в проект договора о гарантиях в сфере безопасности.

Недавно 5-tv.ru рассказывал о реакции США на проект этого документа — некоторые предложения Запад счел неприемлемыми, другие — полезными и нужными.

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