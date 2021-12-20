Символ успеха: талисманы и обереги для всех знаков зодиака на 2022 год

В преддверии Нового года всем представителям зодиакального круга стоит приобрести уникальные талисманы и обереги. Именно от этого выбора будет зависеть вся ваша судьба в предстоящем 2022 году. Именно эти символы определят ваши неудачи и успехи, поэтому стоит четко знать какие именно вещи стоит приобрести, чтобы они сопровождали вас на протяжении всего года.

Овен

Овнам в предстоящем году стоит приобрести талисман в виде ключа. Не важен цвет, вид или материал. Его можно носить в качестве брелока или кулона. Из камней Овнам подойдет иолит — в натуральном виде или же как часть аксессуара.

Телец

Тельцов в следующем году будет оберегать изделие в виде полумесяца. Он избавит носителя знака от лишних проблем и будет приносить ему удачу. Из камней Тельцам подойдут яшма или сердолик. Также неплохую энергетику для знака будет иметь любое золотое украшение — оно принесет финансовый успех и удачу в делах.

Близнецы

Талисман Близнецов на 2022 год — это сова. Она должна всегда быть рядом со своим владельцем: как кулон, брелок или на рабочем столе. Близнецам отлично подойдут природные камни — голубой агат или топаз.

Рак

Оберег Рака — синий турецкий глаз. Он может быть изготовлен из стекла или меди. Этот символ отгоняет от своего владельца завистливых и лживых людей и помогает обрести уверенность в своих силах. Камни этого знака должны быть наполнены энергией воды — в их число входят жемчуг, сапфир, аквамарин.

Лев

Гордым Львам подойдет оберег в виде китайского дракона. Он символизирует удачу и богатство. Из каменей подойдут полихромные обереги вроде многоцветного опала, цитрина или сапфира.

Дева

Выбор Девы на предстоящий год — это четырехлистный клевер. Обязательно зеленого цвета. Его стоит всегда носить с собой — это прекрасная защита от сглаза, вдобавок он притягивает удачу. Камень Девы в 2022 году — это хризолит. Он защитит и укрепит ваше здоровье.

Весы

Символ Весов — Солнце. Оно олицетворяет свет, радость и наполнит вас жизненной энергией. Оно поможет вам преодолеть все предстоящие трудности в 2022 году. Из камней Весам подходят рубин и родонит, но с одной оговоркой — этот камень должен быть внушительного размера. Оберегом знака может выступать любое медное или бронзовое изделие.

Скорпион

Скорпионам принесет удачу любое изделие из золота. Оно символизирует любовь, процветание и плодородие. Но есть одно условие — этот предмет должен иметь заостренную форму, Например, стрела, коготь или полумесяц. Такой предмет увеличит вашу удачу и убережет от негатива. Камень Скорпионов — аметист темных оттенков.

Стрелец

Талисман Стрельца на предстоящий год — это лавровый лист. Однако не стоит его недооценивать — этот символ принесет процветание и достаток в вашу жизнь. Для этого подойдет всего лишь засушенный листик. Его можно носить даже в кошельке. Из камней для оберега подойдут любые камни черного цвета.

Козерог

Китайская лягушка с монетой во рту одарит Козерогов великой мудростью, уверенностью в своих силах и возможностях, а также принесет большие финансовые успехи. Изделия с сапфиром, светлым опалом или белым ониксом могут стать отличным оберегом для Козерогов в этом году.

Водолей

На жизненные успехи этого знака повлияет любая вещь в форме пирамиды — они являются символами духовной гармонии, победы над жизненными проблемами. Для оберега подойдут прозрачные или полупрозрачные минералы — датолит, лондонский топаз, хрусталь, пишет Rsute.

Рыбы

Как не удивительно, но Рыбам лучше всего в этом году подойдет талисман с рыбами. Он будет отличным спутником на следующие 12 месяцев. Символ с рыбами помогает преодолевать жизненные трудности, «плыть против течения», избегать негатива. Камни этого знака должны отражать чистоту водной глади, поэтому сине-зеленая палитра бирюзы, изумруда или топаза отлично подойдут обладателю знака зодиака Рыбы.

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