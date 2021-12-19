Колесо фортуны: Кому из знаков зодиака больше всех повезет в 2022 году?

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 938

Астрологи назвали любимчика Черного Водяного Тигра.

Колесо фортуны: Кому из знаков зодиака больше всех повезет в 2022 году?

Фото: depositphotos / jenta

Самым везучим знаком зодиака в 2022 году станет Лев. Именно Царю зверей символ будущего года поможет решить любые неурядицы и задачи, реализовать свой потенциал.

Астрологи уверены, рожденным в период с 23 июля по 23 августа, не стоит слишком категорично относиться к родным. В противном случае гордость помешает в достижении целей. А желание посоревноваться лучше заменить на сотрудничество. Тогда финансовая стабильность обеспечена, отмечает «Новое время».

Мужчина-Лев в 2022 году ощутит интерес к своему делу. Это поможет ему с легкостью преодолевать трудности. Астрологи рекомендуют ценить своих близких, ведь именно станут для Львов надежным тылом, окутают заботой и искренне поддержат.

Женщина-Лев в 2022 году будет купаться в мужском внимании. Успех будет ожидать не только в личной жизни, но и карьере. Астрологи предполагают, что вы получите повышение зарплаты или даже удачно смените место работы. Однако в череде карьерного успеха не стоит забывать о грамотных финансовых тратах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем встретить 2022 год знакам зодиака, чтобы притянуть успех.

-3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.73
0.16 83.50
0.34
Работа не волк, в лес не убежит: Китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ...

Последние новости

23:47
«Я не буду молчать!»: Боня рассказала, почему так и не дала интервью Собчак
23:26
Магия желаний: как перевернет жизнь зимнее солнцестояние и зеркальная дата 21.12.2021
23:17
Семья отравилась угарным газом в Нижегородской области
23:10
«Стал стрелять после того, как я назвался евреем»: Лидер «25/17» раскрыл детали нападения на него
22:46
Дело получило новый ход: Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
22:30
Названо имя победителя «Детского Евровидения — 2021»

Сейчас читают

Работа не волк, в лес не убежит: Китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»
Как же с тобой тяжело: Кто из знаков зодиака имеет самый сложный характер
Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год