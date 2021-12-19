Колесо фортуны: Кому из знаков зодиака больше всех повезет в 2022 году?

Самым везучим знаком зодиака в 2022 году станет Лев. Именно Царю зверей символ будущего года поможет решить любые неурядицы и задачи, реализовать свой потенциал.

Астрологи уверены, рожденным в период с 23 июля по 23 августа, не стоит слишком категорично относиться к родным. В противном случае гордость помешает в достижении целей. А желание посоревноваться лучше заменить на сотрудничество. Тогда финансовая стабильность обеспечена, отмечает «Новое время».

Мужчина-Лев в 2022 году ощутит интерес к своему делу. Это поможет ему с легкостью преодолевать трудности. Астрологи рекомендуют ценить своих близких, ведь именно станут для Львов надежным тылом, окутают заботой и искренне поддержат.

Женщина-Лев в 2022 году будет купаться в мужском внимании. Успех будет ожидать не только в личной жизни, но и карьере. Астрологи предполагают, что вы получите повышение зарплаты или даже удачно смените место работы. Однако в череде карьерного успеха не стоит забывать о грамотных финансовых тратах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем встретить 2022 год знакам зодиака, чтобы притянуть успех.