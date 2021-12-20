Отпечаток смерти: от каких вещей в шкафу стоит избавиться как можно скорее

Испокон веков, из поколения в поколение наши передки передавали знания и поверья, согласно которым в старой и потрепанной одежде заключалась очень мрачная энергетика. И ведь не зря в народе появились различные приметы, которые советуют избавляться от накопленной негативной энергии. Какие же народные поверья советуют нам избавиться от тех или иных вещей и почему?

Вещи из секонд-хенда, подаренные или купленные «с рук»

Вещи, например, приобретенные в секонд-хенде или купленные «из вторых рук», ни в коем случае нельзя надевать. Любая одежда впитывает энергетику его хозяина и сохраняет ее вплоть до момента полного уничтожения. Однако далеко не всегда эта энергетика безобидна. Она может принести в жизнь своего нового владельца страшные несчастья.

Поношенные вещи с дырками и потертостями

Заношенные «до дыр» вещи несут в себе исключительно негативную энергетику. В таком виде их ни в коем случае нельзя носить даже дома. Их не стоит и хранить «на всякий случай», ведь просто находясь у вас в шкафу, они могут принести несчастье в ваш дом. Именно по этой причине советуют время от времени очищать шкаф от хлама.

Ношение одежды изо дня в день

Если у вас есть такая одежда, которую вы носите буквально каждый день, то знайте, что за целые сутки или же недели она накапливает в себе как положительную, так и отрицательную энергию. Поэтому время от времени стоит такие предметы гардероба очищать от лишней энергетики. Для этого достаточно просто-напросто проветрить одежду на балконе в течение нескольких дней или же постирать в соленой воде. Если этого не делать, то ваша жизнь наполнится перепадами счастливых и печальных моментов.

Вещи умерших

Ни в коем случае нельзя носить вещи погибших или умерших людей. Дело в том, что именно в одежде сохраняется очень много их энергетики. Может закончиться тем, что отпечаток судьбы усопшего отразится и на вас. Худший вариант — вы разделите его участь, не говоря уже о том, что одежда может переносить через ткань отвратительные заболевания.

Одежда противоположного пола

Такую одежду тоже противопоказано носить. Ведь отражение противоположного пола будет проецироваться на своего носителя. Таким образом девушки и женщины станут более грубыми, резкими и брутальными, а мужчины наоборот — более мягкими, женственными и ранимыми. Это непременно повлияет на вашу личную жизнь.

Недошитые вещи

Согласно поверьям, недошитые предметы гардероба могут сделать вас более ленивыми, полностью отбить желание заниматься чем-то полезным, повлиять на отношения с коллегами и спровоцировать ссоры в коллективе.

Как избавиться от отрицательной энергии?

Любые такие вещи можно очистить, пропитав их святой водой, опустив в подсоленную воду или поместив эти вещи в воду с серебряным предметом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие вещи нельзя отдавать даром.