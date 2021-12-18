Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 4 872

Эксперты в области эзотерики предупреждают: прежде чем вестись на уговоры окружающих, думайте о своем благополучии. Порой один небольшой предмет может испортить жизнь.

Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?

Фото: Depositphotos / Roxiller

Постоянные неприятности на работе, проблемы на личном фронте и с финансами — откуда все это берется? Похожие вопросы неоднократно задают себе миллионы людей, но мало кто догадывается, что ответы лежат на поверхности. Эзотерики связывают «черные полосы» с необычными обрядами, которые люди проводят едва ли не каждый день, не подозревая об их опасности. Речь — о передаче друг другу «запрещенных» предметов.

Держите это при себе

С давних времен существует поверье, что ряд вещей ни за большие деньги, ни бесплатно нельзя передавать окружающим. Даже если они об этом очень попросят: существует риск потерять всю энергию и «зарядить» других негативом.

Среди самых опасных предметов — всевозможные украшения. Эзотерики убеждены: и драгоценности, и бижутерия слово губка впитывают в себя ауру «хозяина». Они могут служить только одному человеку — при передаче другому обязательно возникнут проблемы.

Среди запрещенных вещей — обувь и одежда. Конечно, желание помочь кому-либо не порок, но стоит помнить, что впитанная негативная энергия может усугубить даже состояние здоровья принимающего дары.

По мнению экспертов, ни в коем случае нельзя передавать окружающим веник (начнутся проблемы с деньгами), шарфы, часы и полотенца — грозит проблемами семейными и войной на личном фронте, пишет ytro.news.

Ранее 5-tv.ru рассказал о семи талисманах для притягивания богатства.

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.73
0.16 83.50
0.34
Какие финансовые успехи и упадки ждут знаки зодиака в 2022 году

Последние новости

15:47
Как провести новогодние праздники и не спровоцировать синдром «праздничного сердца»
15:33
Видео полета автобуса сквозь забор с вылетом на детскую площадку в Саратове
15:16
Родители ужаленной скорпионом девочки в Подмосковье не знают, откуда он взялся: Сидел на игрушках
15:04
Юлиан рассказал, как Нонна Мордюкова устроила разнос в женском туалете Дома кино
14:50
Сбой в системе ГИБДД зафиксирован по всей России
14:43
Звезда «Голоса» Кутидзе вспомнила о предсмертных муках Градского: «Просил воды»

Сейчас читают

Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19 после недельного лечения дома
Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?
Устоять тяжело: ТОП-5 женских имен, обладательницы которых могут покорить любого
Политолог Сатановский о потеплении отношений США и РФ: «Можно попросить только Деда Мороза»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа