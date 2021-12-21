Астрологический календарь свиданий на последнюю неделю 2021 года

Мило улыбнуться в ответ, сделать подарок, провести время вместе или устроить романтический сюрприз второй половинке никогда не поздно. Но чтобы точно не попасть впросак, лучше учитывать не только собственные желания, но и положение звезд. Для тех, кто давно хочет порадовать возлюбленного, но боится, 5-tv.ru представляет астрологический календарь свиданий на конец декабря — в нем представлены лучшие даты для проявления чувств.

27 декабря

В этот день влюбленным лучше всего отправится на совместный шоппинг - все покупки будут удачными, а вещи прослужат долго. Но главное даже не это: прогулки по магазинам помогут половинкам сделать союз прочнее и больше узнать друг о друге.

28 и 29 декабря

Прекрасный день для разговоров. Поэтому свидание можно устроить в любом месте с располагающей к душевным беседам атмосфере. В этот период не важно, о чем вы будете болтать — важно внимательно слушать своего избранника или избранницу.

30 декабря

Если вы давно планировали устроить грандиозный сюрприз партнеру, но не знали, когда лучше его сделать, момент настал. Любые смелые идеи вашим избранником или избранницей будут восприняты на ура, и помогут перейти на новый уровень отношений.

31 декабря

Последний день года тоже благоприятен для свиданий. Можно отправиться на каток, кататься с горки, провести время в СПА или устроить домашние посиделки. Любой вариант подойдет.

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