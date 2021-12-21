Найдено объяснение стремительному разводу Григория Лепса с женой

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Адвокат объяснил причины стремительного развода Григория Лепса

Фото, видео: ТАСС / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Артист не стал бороться ни за брак, ни за имущество.

Супруга российского певца Григория Лепса теперь будет отмечать без него все праздники. В понедельник мировой суд расторг брак заслуженного артиста с Анной Шаплыковой. На заседании они оба не появились. Судя по всему, пара договорилась заранее, как разделить опеку над тремя детьми и имущество.

«Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором четко оговорены все материальные моменты, опека над детьми (их в семье трое — 19, 14 и 11 лет. — Ред.), размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днем: здесь нет предмета спора», — объяснил KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин.

Накануне развода певец шокировал зрителей на своем рождественском концерте — раздевался, курил прямо на сцене, сморкался и разбрасывал салфетки. А под конец исполнил неприличную песню про опостылевшую спутницу.

Лепс и его жена Анна прожили вместе 20 лет. Публично комментировать причины разлада в семье они не стали.

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