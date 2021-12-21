Подозреваемый в поджоге томской «Ленты» назвал причину своих действий

Подозреваемый в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске Александр Шнайдер объяснил свой поступок усталостью от работы, сообщил источник 5-tv.ru.

По словам самого сотрудника, он «просто психанул», так как работать ему надоело, и поджег отдел магазина с пиротехникой.

Не стоит сильно удивляться «оправданию», ведь подозреваемый 1988 года рождения состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере. Кроме того, за плечами Шнайдера имеется судимость, как рассказали в ГУ МВД России по Томской области.

В пресс-службе «Ленты» информацию о поджоге также подтвердили. С задержанным работает полиция.

В интервью «Газете.ру» вице-президент Гильдии Российских адвокатов Евгений Корчаго предположил, что суд приговорит поджигателя гипермаркета к пяти годам лишения свободы.

«Предусмотрена уголовная ответственность за умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы», — сказал юрист.

По его словам, санкция статьи также предусматривает исправительные работы до пяти лет.

«Плюс в рамках гражданского процесса на него будут возложены все убытки и тот ущерб, который понесли и собственники здания, и арендаторы. Они могут подавать в суд на поджигателя, суд взыскивает сумму», — объяснил Корчаго.

Он признал, что в случае с гипермаркетом сумма ущерба будет неподъемной для Шнайдера.

«В данном случае если у гражданина ничего нет, то и взять нечего. Учитывая масштабы происшествия, я думаю, что ответственность будет в виде реального лишения свободы», — добавил адвокат.

О возгорании в гипермаркете «Лента», расположенном на улице Елизаровых в Томске, стало известно около 11:00 по московскому времени. Из здания эвакуировали более 300 человек, пострадавших нет. Огонь удалось локализовать на площади 3,5 тыс. кв. м. Обрушила примерно треть здания, в том числе крыша.