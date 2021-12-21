Названа причина пожара в томском гипермаркете «Лента»

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 195

Региональное МЧС сообщило о локализации возгорания на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Фото, видео: ВКонтакте @veverna; 5-tv.ru

Мощный пожар в томском гипермаркете «Лента» произошел из-за поджога. Об этом 5-tv.ru сообщил официальный представитель компании Тимофей Гончарук. Известно, что личность предполагаемого преступника уже удалось установить.

«Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция», — уточнил менеджер.

По официальным данным, на месте возгорания продолжают работать пожарные. В результате ЧП пострадавших и погибших нет. Все посетители, как и работники торгового комплекса были вовремя эвакуированы.

О возгорании в гипермаркете «Лента», расположенном на улице Елизаровых в Томске, стало известно около 11:00 по московскому времени. Всего из здания эвакуировали более 200 человек. Общая площадь пожара стремительно увеличивалась и вскоре составила пять тысяч квадратных метров.

В МЧС РФ уточнили, что к 14:49 по московскому времени огонь локализовали на площади 3 500 квадратных метров. Представители ведомства также отмечали, что очаг возгорания располагался в секции непродовольственных товаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном пожаре на шахте в Кузбассе, где под землей находились 128 горняков.

-14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
73.82
-0.47 83.32
-0.30
Амур промахнулся: рейтинг разбитых сердец среди знаков зодиака

Последние новости

16:54
Кириенко предложил переизбрать сопредседателей ОФН на новый срок
16:48
Успенская устроила скандал из-за Бузовой: «Такой самоуверенной еще не видела!»
16:44
ТОП-15 главных песен 2021 года
16:41
Партнерши по «Сексу в большом городе» поддержали возможных жертв Криса Нота
16:37
Лавров обратился к прессе цитатой из песни Луи Армстронга
16:32
В Германии вводят из-за СОVID-19 «легкий локдаун», но для всех

Сейчас читают

Нумерологический прогноз: как по дате рождения узнать, что вам принесет 2022 год
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 20 декабря по 2 января
Смертельное проклятье: какие вещи нельзя дарить и принимать в подарок
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год