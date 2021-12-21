Названа причина пожара в томском гипермаркете «Лента»

Мощный пожар в томском гипермаркете «Лента» произошел из-за поджога. Об этом 5-tv.ru сообщил официальный представитель компании Тимофей Гончарук. Известно, что личность предполагаемого преступника уже удалось установить.

«Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция», — уточнил менеджер.

По официальным данным, на месте возгорания продолжают работать пожарные. В результате ЧП пострадавших и погибших нет. Все посетители, как и работники торгового комплекса были вовремя эвакуированы.

О возгорании в гипермаркете «Лента», расположенном на улице Елизаровых в Томске, стало известно около 11:00 по московскому времени. Всего из здания эвакуировали более 200 человек. Общая площадь пожара стремительно увеличивалась и вскоре составила пять тысяч квадратных метров.

В МЧС РФ уточнили, что к 14:49 по московскому времени огонь локализовали на площади 3 500 квадратных метров. Представители ведомства также отмечали, что очаг возгорания располагался в секции непродовольственных товаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном пожаре на шахте в Кузбассе, где под землей находились 128 горняков.