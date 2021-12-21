Стали известны подробности избиения олимпийского чемпиона Соловьева

Спортивный менеджер Елена Болотова рассказала детали избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Инцидент произошел возле караоке-бара в центре Москвы.

«Я знаю, что Дима после мероприятия вышел на улицу, где стояла его девушка с подругами. Кто-то к девчонкам приставал, я не знаю точно ситуацию, стояли трое ребят, там брань была нецензурная. В итоге он заступился. Он был один, а их трое. Они его толкнули, начали избивать ногами. Туда сразу вызвали полицию, всех забрали. Диме из отделения полиции вызвали скорую, отвезли его в нейрохирургию, в Боткинскую больницу», — рассказала Болотова в комментарии 5-tv.ru.

Она добавила, что сейчас ее подопечный по-прежнему в больнице. Рядом с ним находится его девушка.

«Переломов, слава богу, нет. Я знаю, что есть ушибы, сотрясение мозга. Врач должен сказать сроки восстановления», — сообщила Болотова.

Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что избитый фигурист находится в тяжелом состоянии, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, грудной клетки, кистей, ссадины правого бедра. Травмы спортсмен получил, когда заступился за свою девушку — двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, на которую попытались напасть трое неизвестных.

Тем временем в ГУ МВД по Москве сообщили о задержании по горячим следам подозреваемых в избиении Соловьева.

«Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей которые были доставлены в территориальный отдел полиции. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — заявил представитель ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Дмитрию Соловьеву 32 года, он становился победителем Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях и серебряным призером Игр в Пхенчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев стал жертвой нападения в центре Москвы.