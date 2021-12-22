В МГУ намерены обеспечить комфортную учебу 9-летней Тепляковой после скандала с отцом

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 019

Недовольный проведением экзамена мужчина устроил потасовку в вузе.

В МГУ намерены обеспечить комфортную учебу 9-летней Тепляковой после скандала с отцом

Фото: ЖЖ Евгения Теплякова

Факультет психологии МГУ имени Ломоносова обеспечит комфортное обучение девятилетней студентки Алисы Тепляковой после скандала с ее отцом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу факультета.

Днем ранее сотрудникам МГУ пришлось вызвать полицию из-за поведения Евгения Теплякова. Он прорвался через охрану, так как ему не понравилась процедура проведения экзамена, который сдавала дочь.

Мужчина назвал причиной инцидента действия преподавателя, который заменил ранее согласованный с родителями девочки устный экзамен на письменный. По словам Теплякова, его дочь «удерживали», поэтому он пытался прорваться и вызвал сотрудников полиции, а также угрожал написать заявление в Следственный комитет. Кроме того, он остался недоволен поставленной дочери оценкой.

В свою очередь в МГУ заявили, что отец девятилетней студентки Алисы Тепляковой кричал и угрожал сотрудникам вуза, нарушал все правила и санитарные требования.

Москвичка Алиса Теплякова — самая юная студентка страны. Школу она окончила в семь лет, а к восьми получила аттестат. Девочка сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на платной основе. Занятия на факультете психологии она посещает в сопровождении отца, который контролирует весь учебный процесс.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Евгений Тепляков пытается прорваться через охрану МГУ.

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