Появилось видео нападения отца девятилетней студентки МГУ на завкафедрой

В сети появилось видео конфликта отца девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой с охраной вуза и заведующим кафедрой.

В комментарии 5-tv.ru Евгений Тепляков назвал причиной инцидента действия преподавателя, который заменил ранее согласованный с родителями девочки устный экзамен на письменный.

Тепляков заявил, что его дочь «удерживали», поэтому он пытался прорваться и вызвал сотрудников полиции, а также угрожал написать заявление в Следственный комитет.

«На протяжении полутора часов я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка. Был вызван наряд полиции. Я надеюсь, что будут приняты действия», — подчеркнул отец девятилетней студентки.

По словам Теплякова, требования законных представителей о проведении экзамена в устной форме были направлены заранее в Рособрнадзор и ректорат МГУ. Однако, утверждает мужчина, экзамен у ребенка проводился в несогласованной форме и был поставлен без уведомления родителей, а требования и критерии оценки не были озвучены.

«В итоге ребенок, который шел на экзамен, чтобы сдавать его устно, абсолютно подготовленный, получил от преподавателя незаконное требование, что он не может сдать экзамен в устной части. Если он не будет писать письменно первый вопрос без выбора, его просто не допустят до сдачи второй части, устного экзамена», — заявил Тепляков.

Он добавил, что «на протяжении полутора часов ребенок незаконно удерживался», а озвученная в итоге оценка «не соответствует критериям».

«Мы написали жалобу. <…> Ребенка незаконно удерживали, без учета возрастных особенностей, его более часа пытали, заставляя устно отвечать комиссии из четырех человек под взглядом еще и зрителей из учебной части», — заключил Тепляков.

В свою очередь в МГУ заявили, что отец девятилетней студентки Алисы Тепляковой кричал и угрожал сотрудникам вуза, нарушал все правила и санитарные требования.

«Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», — сообщили РИА Новости в пресс-службы факультета психологии МГУ.

Уточняется, что студентка сдавала предмет «Введение в психологию» и, не сдав его, расстроенная выбежала из аудитории прежде, чем узнала результат. Комиссия ждала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец «устроил скандал», заявляют в пресс-службе.

В сентябре Евгения Теплякова обвиняли в том, что он якобы под чужим именем зарегистрировался в студенческом чате МГУ и писал хамские сообщения другим участникам. В ответ он заявил, что возникший вокруг его имени скандал — месть журналистки и ведущей Ксении Собчак за то, что он со своей дочерью отказался участвовать в ее программе.

Девятилетняя девочка-вундеркинд не поступила на бюджетное отделение в МГУ

Москвичка Алиса Теплякова — самая юная выпускница страны. Школу она окончила в семь лет, а к восьми получила аттестат. Девочка успешно сдала ЕГЭ, но на вступительных экзаменах в МГУ недобрала необходимого количества баллов и не поступила на бюджет. Родители приняли решение обучать дочь на факультете психологии столичного университета на платной основе. Занятия девятилетняя студентка посещает в сопровождении отца, который контролирует весь учебный процесс.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, отец девятилетней девочки-вундеркинда объяснил, почему ее грозятся отчислить из МГУ.