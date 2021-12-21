Видео избиения фигуриста Соловьева: «Мужик всегда отвечает за слова!»

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала Эксклюзив 3 939

Конфликт с участием спортсмена произошел в ночь на 21 декабря возле московского караоке-клуба.

Фото, видео: ТАСС / Владимир Песня; 5-tv.ru

Видеоролик, на кадрах которого зафиксировано избиение фигуриста Дмитрия Соловьева, оказался в распоряжении 5-tv.ru. Инцидент с участием олимпийского чемпиона 2014 года произошел ночью 21 декабря у московского караоке-клуба.

На видео молодой парень пытается выяснить отношения с Соловьевым. В этот момент еще один участник перепалки подмечает, что его друг «беседует» с победителем Олимпиады, который представлял Россию и защищал честь страны на турнире. Несмотря на это, агрессивно настроенный молодчик, по всей видимости, сознательно идет на конфликт.

«Ты мужик? Мужик? Мужик всегда отвечает за свои слова! Ты это сказал?» — выкрикивает оппонент.

В тот момент, когда Дмитрий Соловьев, делает жест в сторону парня, тот в ответ набрасывается на спортсмена с кулаками. В драку тут же вмешивается еще один молодой человек.

«Тише будь! ***, Егор, что за ***?» — кричит напавший своему приятелю, который пытается утихомирить стороны.

Известно, что Дмитрий Соловьев отдыхал со своей возлюбленной Анной Сидоровой. К девушке и ее подругам, со слов менеджера фигуриста, пристали трое парней. Олимпийский чемпион заступился за спутниц и в результате был избит. В настоящий момент он находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности избиения олимпийского чемпиона Соловьева.

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Видео избиения фигуриста Соловьева: «Мужик всегда отвечает за слова!»

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