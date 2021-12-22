Возможная жертва ректора КФУ обвиняла его в покушении еще в 1999 году

Бизнесмен Айдар Исрафилов, убитый в 1999 году, незадолго до смерти на камеру рассказал о заказчиках покушения на него. Архивную запись в распоряжение 5-tv.ru предоставил телеканал «Татарстан-24».

Съемка была сделана после первого неудачного покушения на Исрафилова.

«Исполнитель — „29-й комплекс“ (организованная преступная группировка — Прим. ред.), заказчик — местная власть», — заявил тогда предприниматель.

В сюжете также есть комментарий Ильшата Гафурова, который на тот момент занимал пост руководителя администрации Елабуги.

«Он сам является достаточно таким человеком, вокруг которого непонятные элементы всегда крутятся», — заявил Гафуров, имея в виду Исрафилова.

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Ранее стало известно о задержании ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова и предъявлении ему обвинения по статье «Убийство по найму». Задержание произошло 21 декабря сразу после церемонии вручения награды «Студент года в КФУ». Сейчас Гафуров доставлен в Москву, Следственный комитет передал в суд ходатайство о его аресте.

По данным 5-tv.ru, в основу уголовного дела, по которому задержан ректор КФУ, легли показания членов ОПГ «29-й комплекс». Бизнесмена и депутата Исрафилова расстреляли в августе 1999 года возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА.

60-летний Гафуров является ректором КФУ с 2010 года и депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Имеет степень кандидата физико-математических наук, доктора экономических наук и звание профессора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани проводится доследственная проверка по факту пропажи десяти спецсамолетов стоимостью 165 миллионов рублей.