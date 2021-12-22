Возможная жертва ректора КФУ обвиняла его в покушении еще в 1999 году

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 2 193

Бизнесмен Исрафилов незадолго до смерти рассказал о заказчике его убийства.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Бизнесмен Айдар Исрафилов, убитый в 1999 году, незадолго до смерти на камеру рассказал о заказчиках покушения на него. Архивную запись в распоряжение 5-tv.ru предоставил телеканал «Татарстан-24».

Съемка была сделана после первого неудачного покушения на Исрафилова.

«Исполнитель — „29-й комплекс“ (организованная преступная группировка — Прим. ред.), заказчик — местная власть», — заявил тогда предприниматель.

В сюжете также есть комментарий Ильшата Гафурова, который на тот момент занимал пост руководителя администрации Елабуги.

«Он сам является достаточно таким человеком, вокруг которого непонятные элементы всегда крутятся», — заявил Гафуров, имея в виду Исрафилова.

ВКонтакте / Казанский феномен

Ранее стало известно о задержании ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова и предъявлении ему обвинения по статье «Убийство по найму». Задержание произошло 21 декабря сразу после церемонии вручения награды «Студент года в КФУ». Сейчас Гафуров доставлен в Москву, Следственный комитет передал в суд ходатайство о его аресте.

По данным 5-tv.ru, в основу уголовного дела, по которому задержан ректор КФУ, легли показания членов ОПГ «29-й комплекс». Бизнесмена и депутата Исрафилова расстреляли в августе 1999 года возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА.

60-летний Гафуров является ректором КФУ с 2010 года и депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Имеет степень кандидата физико-математических наук, доктора экономических наук и звание профессора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани проводится доследственная проверка по факту пропажи десяти спецсамолетов стоимостью 165 миллионов рублей.

-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.79
-0.03 83.15
-0.17
Пора наряжать елку! Китайский совет дня на среду, 22 декабря

Последние новости

18:05
Разведенный Лепс после слов о свободе рванул на отдых с бокальчиком вина
17:54
Молодая жена Петросяна трогательно поздравила второго сына с днем рождения
17:43
Психотерапевт объяснила, как пользоваться смартфоном и не страдать от одиночества
17:42
Почему жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака?
17:34
«Ей лучше спрятать драгоценности»: Что известно о новом парне Ксении Бородиной?
17:23
Пашаев рассказал, как Ефремов встретит Новый год в колонии

Сейчас читают

Нумерологический прогноз: как по дате рождения узнать, что вам принесет 2022 год
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 20 декабря по 2 января
Смертельное проклятье: какие вещи нельзя дарить и принимать в подарок
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»

Новости Lentainform

Загрузка...