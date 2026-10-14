Украинские дроны атаковали дата-центр Сбербанка: что произошло с банковскими сервисами
ЦОД был одной из целей беспилотников ВСУ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Сбербанке подтвердили атаку на их дата-центр в Саратовской области
Центры обработки данных (ЦОД) Сбербанка были атакованы в Саратовской области. Эту информацию ТАСС подтвердил первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.
«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», — уточнил он.
ЦОД компании в городе Балаково стал целью украинских беспилотников. Они атаковали область в ночь с 13 на 14 октября.
Также в результате действий противника в погиб один человек, а несколько жилых домов получили повреждения. Школы и детские сады 14 октября в Балаково не будут работать.
На месте происшествий трудятся сотрудники оперативных служб. Масштабы последствий атаки дронов ВСУ устанавливаются.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что один человек погиб и три пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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