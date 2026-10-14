Украинские дроны атаковали дата-центр Сбербанка: что произошло с банковскими сервисами

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

ЦОД был одной из целей беспилотников ВСУ.

Атака на Сбербанк

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Сбербанке подтвердили атаку на их дата-центр в Саратовской области

Центры обработки данных (ЦОД) Сбербанка были атакованы в Саратовской области. Эту информацию ТАСС подтвердил первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.

«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», — уточнил он.

ЦОД компании в городе Балаково стал целью украинских беспилотников. Они атаковали область в ночь с 13 на 14 октября.

Также в результате действий противника в погиб один человек, а несколько жилых домов получили повреждения. Школы и детские сады 14 октября в Балаково не будут работать.

На месте происшествий трудятся сотрудники оперативных служб. Масштабы последствий атаки дронов ВСУ устанавливаются.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что один человек погиб и три пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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