«Маргиналы с ментальностью кролика»: мать девятилетней студентки МГУ заявила об угрозах

Родители всерьез обеспокоились безопасностью Алисы и с 8 сентября перестали отпускать девочку в вуз одну.

Сообщения о неадекватном поведении отца девятилетней девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой в стенах МГУ не соответствуют действительности.

Мать юной студентки Наталья Теплякова объяснила в беседе с 5-tv, что глава семьи лишь беспокоился за дочь, которую удерживала полтора часа на экзамене комиссия из семи человек.

По словам женщины, Евгений Тепляков вполне обоснованно требовал пропустить его к дочери, так как беспокоился за безопасность ребенка. Ранее семья неоднократно получала угрозы, относящиеся к девочке, а самих их называли «маргиналами с ментальностью кролика».

«Там была очень странная атмосфера, нам присылали очень большое количество угроз, мы не знали, откуда они идут», — рассказала мать Алисы.

Собеседница 5-tv.ru уточнила, что отец студентки пытался в течение многих месяцев получить право допуска к занятиям дочери, чтобы она могла посещать пары очно. Однако через какую бы инстанцию мужчина ни подавал заявление — факультет, ректорат, главное здание администрации вуза, — везде получал отказ.

Тем временем родители всерьез обеспокоились безопасностью Алисы и с 8 сентября перестали отпускать девочку в вуз одну.

«Мы прислали в ректорат скриншоты угрозы, которые нам присылали, что ребенка обещают стукнуть лицом об пол, сломать ему руку. Я лично считаю, что это небезопасно для ребенка», — заявила встревоженная мать.

В вузе же пойти навстречу и организовать для девочки онлайн-подключение к семинарам отказались. Пару раз Алиса поучаствовала в практических занятиях вместе с иностранными студентами, но затем кураторы лишили ее и этой возможности. Поэтому юной студентке психфака остается лишь смотреть лекции в формате онлайн.

Несправедливо с ребенком обошлись и на экзамене, отметила мать девочки. Наталья привела рассказ дочери, из которого выходит, что ребенка полтора часа расспрашивала комиссия аж из семи человек — трех преподавателей и четырех наблюдателей из учебной части. Спустя 20 минут у вундеркинда отобрали листок с написанным материалом и гоняли по теме еще долго, несмотря на то, что вопросы билета девочка проговорила.

В заключение комиссия еще и отказалась зачесть ответ Тепляковой. Ей поставили двойку, обосновав тем, что знания ребенка фрагментарны и не связаны системно. Между тем в учебном плане за фрагментарный ответ предусмотрена оценка удовлетворительно, что вызывает вопросы к экзаменационному составу.

Отец девочки по этому поводу устроил скандал и попытался прорваться к дочери, невзирая на запрет охраны. Сотрудникам МГУ пришлось вызвать полицию из-за поведения Теплякова. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Тепляков вступил в потасовку с охраной МГУ.

Москвичка Алиса Теплякова — самая юная студентка страны. Школу она окончила в семь лет, а к восьми получила аттестат. Девочка сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на платной основе. Ее отец контролирует весь учебный процесс.