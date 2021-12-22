Звезда «Кухни» Кузьмина перенесла операцию после соперничества с Пересильд

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 341

Во время медицинского осмотра для съемок в фильме «Вызов» у звезды нашли заболевание, о котором она даже не догадывалась.

Звезда «Кухни» Кузьмина перенесла операцию после соперничества с Пересильд

Фото: Instagram @kuzmummy

Звезда телесериала «Кухня» Ольга Кузьмина рассказала, что сделала операцию после неудачного кастинга на главную роль в фильме «Вызов». Во время медицинского осмотра врачи сообщили актрисе, что у нее сильно искривлена носовая перегородка, поэтому ей противопоказано путешествие в космос по состоянию здоровья. Ольга Кузьмина конкурировала с Юлией Пересильд за роль главной героини в космической драме.

После вердикта врачей Кузьмина и сама стала замечать, что у нее проблемы, поэтому без тени сомнения решила предпринять необходимые меры.

«Со временем стала замечать, что нос стало закладывать, по ночам дышать тяжело, а как только зимой включили отопление — дело совсем стало плохо», — рассказала знаменитость на своей странице в Instagram.

Instagram @kuzmummy

В своей социальной сети артистка призвала поклонников прислушиваться к «сигналам» своего организма, чтобы их «временные» недуги не перерастали в более серьезные заболевания.

«Иногда незначительное недомогаете может оказаться следствием серьезной проблемы», — добавила звезда сериала "Кухня".

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Юлия Пересильд ответила на ненависть подписчиков в социальных сетях.

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