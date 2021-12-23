Девочка, найденная в овраге под Саратовом, пережила клиническую смерть

Девочка, которую обнаружили в овраге в селе Прокудино под Саратовом, пережила клиническую смерть. Об этом в Instagram написала уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. Детский омбудсмен уточнила, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

«Младшая девочка жива. Состояние крайне тяжелое. Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной ее откачала. Ребенок борется за жизнь! Главное, чтобы хватило силенок. Врачи делают невозможное… Помолитесь за малышку», — призвала Татьяна Загородняя.

Детский омбудсмен отметила, что отправилась на место происшествия — в село Прокудино, чтобы лично разобраться в причинах вопиющего инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти рассказали о состоянии найденной в овраге под Саратовом девочки.