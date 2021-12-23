Власти рассказали о состоянии найденной в овраге под Саратовом девочки

Медики оценивают состояние найденной в овраге под Саратовом девочки как тяжелое. Об этом сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале. Изначально ребенка отправили в районную больницу, но позднее перевели в клинику Саратова.

«Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили местные власти.

В областной прокуратуре рассказали, что малышка находится в реанимации.

Двоих детей с обморожениями нашли местные жители недалеко от села Прокудино. Мальчик восьми лет скончался по дороге в больницу. То, что дети оказались раздетыми на улице в 15-градусный мороз, оказалось не случайностью. Убить наследников попыталась собственная мать.

Как выяснили следователи, 43-летняя женщина сначала душила детей шарфом, а после того, как они престали подавать признаки жизни, перенесла их в овраг неподалеку от дома и оставила умирать. На ребятишках не было верхней одежды — только кофты.

Оперативники задержали подозреваемую в Энгельсе — она попыталась скрыться. Против нее возбудили уголовное дело. Горе-матери вменяют «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях убийства ребенка под Саратовом.