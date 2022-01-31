Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году

С наступлением Нового года всех охватывает желание заглянуть в будущее и узнать, какие перемены готовит нам Вселенная. Согласно астрологии, самыми энергетически мощными днями в году являются периоды новолуния и полнолуния.

При этом, два этих явления кардинально отличаются по характеру своего влияния на людей, пишет Elle.

Так, с днями новолуния традиционно связывают серьезные изменения, новые начинания, старт проектов, начало отношений. Полнолуние же, напротив, больше подходит для того, чтобы подвести итоги, проанализировать полученный опыт и понять, куда двигаться дальше.

Начнут жизнь с чистого листа люди, рожденные в эти даты:

1, 2, 3 января; 31 января, 1, 2 февраля; 1, 2, 3 марта; 31 марта, 1, 2 апреля; 29, 30 апреля, 1 мая; 29,

30, 31 мая; 28, 29 июня, 30 июня; 27, 28 июля, 29 июля; 26, 27, 28 августа; 24, 25, 26 сентября; 24, 25, 26 октября; 22, 23, 24 ноября; 22, 23, 24 декабря.

Люди, даты рождений которых приходятся за день до новолуния или в день после него в новом году многое начнут с чистого листа, закроют двери в прошлое и смело устремятся на встречу неизведанному.

Почувствуют стабильность и уверенность в своих силах люди, рожденные в эти даты:

16, 17, 18 января; 15, 16, 17 февраля; 17, 18, 19 марта; 15, 16, 17 мая; 13, 14, 15 июня; 12, 13, 14 июля; 11, 12, 13 августа; 9, 10, 11 сентября; 8, 9, 10 октября; 7, 8, 9 ноября; 7, 8, 9 декабря.

Для тех, кто родился в даты, близкие к полнолунию, напротив, 2022 год будет спокойным и стабильным. Во многих сферах вы будете продолжать постепенное развитие, начало которому было положено гораздо раньше.

Серьезных потрясений и кардинальной смены курса для людей, рожденных в эти даты, в наступающем году не предвидится. Зато вы почувствуете себя гораздо увереннее, получите шанс накопить опыт и ценные знания, которые пригодятся для дальнейшего развития и смелых начинаний в наиболее подходящее для этого время.

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