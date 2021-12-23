Славянский календарь имел значительные отличия от привычного нам летоисчисления. Месяцы состояли не из привычных нам 30-ти или 31-го дня, а из 40-ка и 41-го. Новый год у древних славян начинался в день весеннего равноденствия. Есть и теория, что это происходило в дни осеннего равноденствия — люди собирали урожай и отмечали конец сезона. Также славянские поверья значительно отличались от восточных и «символами года». Вместо 12 их было 16. С наступлением Нового 2022 года свои бразды правления возьмет Златорогий бог Тур и у него, как и у каждого славянского божества, есть свои предпочтения.

Характер Тура

Златорогий Тур терпеть не может нечестных и ленивых людей. Зато его благословение получают трудолюбивые, честные и доброжелательные. Однако в этой череде благочестивых трудов не стоит забывать и о своем здоровье — не запускайте его и при первых же тревожных «звонках» приводите его в порядок. Есть поверье, что хозяин года обязательно отблагодарит, если весь год вести себя порядочно.

Разумеется, Тур ненавидит манипуляции, заработок нечестными способами и различные спекуляции.

Тур ценит семейный очаг, поэтому Новый год стоит встречать в «теплом» кругу родных и близких.

В еде у хозяина года тоже свои предпочтения. Она должна быть вкусной и сытной. Можно ничего изысканного не придумывать, а накрыть обычный новогодний стол.

Карьера и деньги

Благодаря хозяину года вас, скорее всего, повысят в должности, если приложить для этого достаточно усилий. Тур любит финансовое благополучие, поэтому он поддержит вас во всех начинаниях. Разумеется, будут и различные преграды, которые не позволят вам достигнуть своей цели, но не стоит опускать руки — помните, что за награда вас ждет. Однако стоит трижды подумать, прежде чем совершить какую-нибудь финансовую махинацию, иначе вы можете навлечь на себя гнев бога Тура.

Златорогий бык поддержит и тех, кто умеет и любит планировать. Каждый продуманный шаг в жизни, карьере или финансовых решениях будет вознагражден. Однако Тур не переносит тех, кто транжирит все свои сбережения или «живет одним днем». У него в приоритете планомерное построение карьеры и бизнеса ради достижения успеха. Можно обустроить свой дом — это тоже придется Туру по вкусу.

Любовь и отношения

Символ года будет помогать всем, кто стремится наладить свое семейное счастье. Также Златорогий Тур является символом плодовитости, поэтому в эти 12 месяцев вам стоит задуматься о пополнении потомства. Малыш будет под защитой могучего и доблестного Тура. А вот приверженцев несерьезных отношений будет ожидать очень тяжелая пора: хозяин года накажет за измену, предательство, постоянную смену партнеров, рассказал сайт Rsute.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким будет 2022 год по славянскому гороскопу.