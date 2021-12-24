Берегите себя! Китайский совет дня на пятницу, 24 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 24 декабря?

В пятницу в энергиях будет много стихии Огня, что с одной стороны здорово – огня зимой здорово не хватает. А с другой – это будет день столкновения, а значит все дела в этот день могут пойти совсем не по плану.

Главный совет на день столкновения – сделать так, чтобы Вселенная вас не заметила. Сидеть-лежать тихо и не ввязываться ни во что экстремальное.

Не планируйте на пятницу свадеб, контрактов, свиданий и тому подобное. Стоит также быть очень аккуратными на дорогах и не ввязываться в ссоры и споры.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.