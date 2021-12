Главные события 2021 года в России и мире

На 2021-й из-за коронавируса перенесли множество мероприятий с прошлого года. Кроме фестивалей и всемирной выставки состоялись важные встречи, о которых говорил весь мир. Что произошло в 2021-м, рассказывает 5-tv.ru.

Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель и застрял в Суэкоцком канале в Египте. На борту судна, которое следовало из Малайзии в Голландию, находилось 18 тысяч контейнеров. Ever Given полностью заблокировал путь по одному из самых загруженных водных путей мира. Через шесть дней после аварии возникла очередь из 450 других судов, что задерживало поставку товаров.

Из-за блокировки Суэцкого канала мировая торговля теряла по 9,6 миллиарда долларов за день простоя поставок. Фото: ТАСС / dpa / picture-alliance

Спустя сутки выросли цены на нефть, ведь Суэцкий канал — основной путь доставки топлива с Ближнего Востока в Европу и США. Например, марка Brent подорожала на 6% — почти 65 долларов за баррель. Задержки поставок обходились мировой торговле в 9,6 миллиарда долларов за каждый день простоя. Один из крупнейших производителей целлюлозы Suzano Sa заявил в первые дни аварии, что блокировка канала может задержать поставки целлюлозы в ряд стран, это могло бы привести к дефициту туалетной бумаги.

Контейнеровоз пытались снять с помощью буксиров с мели несколько раз, но безуспешно. Чтобы исправить ситуацию, властям региона пришлось углублять дно канала. Судно частично сняли с мели 29 марта, но движение по Суэцкому каналу полностью возобновили только после 3 апреля. Владельца контейнеровоза Ever Given обязали выплатить штраф 900 миллионов долларов.

Появление и «смерть» Clubhouse

Приложение появилось еще в 2020-м, но резко стало популярно в феврале 2021-го. Попасть в Clubhouse можно только по приглашению знакомого пользователя, либо через виртуальную очередь. Российский сегмент в социальной сети стремительно вырос всего за несколько недель. Суть приложения заключается в том, что пользователи могут создавать «комнаты», и обсуждать в них те или иные тему голосом.

Приложение Clubhouse стало популярно в России всего за несколько недель, но потеряло актуальность спустя несколько месяцев. Фото: ТАСС / ZUMA

В Clubhouse пришли не только обычные люди, но и лидеры мнений, популярные блогеры, политики и знаменитости. Уникальность опыта приложения заключается в том, что почти у каждого есть возможность поговорить с известными людьми на равных. Но, сказка закончилась быстро. Буквально через пару месяцев Clubhouse в России потерял популярность.

Умер принц Филипп

Муж королевы Елизаветы II умер 9 апреля. Принц Филипп не дожил до своего 100-летия всего два месяца. Незадолго до кончины герцог Эдинбургский пережил операцию на сердце. Но проблемы со здоровьем и сопутствующие заболевания не стали причиной смерти Филиппа. В документах указано, что муж королевы Великобритании умер от старости.

10 июня принцу Филиппу исполнилось бы 100 лет. Фото: ТАСС / EPA

Церемония прощания с принцем Филиппом прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского дворца 17 апреля. К телу умершего допустили только 30 человек — среди них Елизавета II, дети и внуки. Герцога Эдинбургского похоронили в свинцовом гробу.

«Евровидение-2021» в Роттердаме

Песенный конкурс был отменен в 2020-м из-за пандемии COVID-19. Организаторы »Евровидения-2021» рассмотрели три возможных варианта проведения конкурса. Среди них была идея запретить делегациям участников прилетать в Нидерланды и выступать из дома. Также предлагали ввести жесткий карантин в странах-участницах перед «Евровидением-2021». Все радикальные варианты отвергли. В итоге финал конкурса состоялся 22 мая, но с некоторыми ограничениями. Участники и пресса соблюдали безопасную дистанцию. Составы делегаций и количество журналистов сократили. Организаторам конкурса разрешили пустить в зал до 3,5 тысячи зрителей с отрицательными ПЦР-тестами.

Победители «Евродения-2021» итальянская рок-группа Maneskin. Фото: ТАСС / EPA

В Нидерландах Россию представляла певица Манижа. Она заняла девятое место, набрав 204 голоса. На первом месте оказалась рок-группа Maneskin из Италии. «Евровидение-2022» пройдет в Риме.

Чемпионат Европы по футболу

Спортивное событие должно было состояться еще год назад, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. В 2021-м матчи смогли провести со зрителями на трибунах.

Сборная Италии выиграла Евро-2020 обыграв Великобританию. Фото: ТАСС / PA

В Петербурге провели семь матчей на «Газпром Арене». Сборная России сыграла домашние матчи с Бельгией и Финляндией. Отечественная команда вылетела из Евро-2020 в третьем туре после матча с Данией. Победу в чемпионате одержала сборная Италии, обыграв Великобританию в серии пенальти. На финальном матче на стадионе «Уэмбли» присутствовали многие знаменитости — в том числе члены королевской семьи Великобритании.

Встреча Путина и Байдена в Женеве

16 июня в Женеве в рамках саммита состоялась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена. За два месяца до этого президент США дал интервью, в котором согласился с суждением, что «президент России — убийца». В то же время глава Белого дома отметил, что хочет выстроить предсказуемые отношения с Россией.

Встреча лидеров США и России длилась около четырех часов. Фото: ТАСС / EPA

Мировая общественность гадала, как, с учетом сказанного Джо, пройдет его встреча с Владимиром Путины. Разговор двух лидеров длился около четырех часов. Первым к журналистам вышел российский лидер. По словам Путина, у США и России накопилось «много завалов». Эксперты посчитали, что мероприятие прошло скорее успешно.

Летние Олимпийские игры в Токио

Олимпиада должна была пройти еще в 2020-м, но пандемия коронавируса подорвала эти планы. За историю Игр это был первый случай, когда состязания не отменили, а перенесли на год вперед. Соревнования были под угрозой и в этом году из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в Японии, но их все-таки решили провести.

Олимпийская сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете на Олимпиаде в Токио. Фото: ТАСС / EPA

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлились до 8 августа. До последнего момента не было понятно, смогут ли организаторы пустить зрителей на мероприятие. Было решено, что спортсмены выступят перед пустыми трибунами. Даже граждан Японии не пустили на «Олимпиаду-2021». МОК выдвинул требования для участников игр: 80% спортсменов в спортивной деревне должны быть вакцинированы, ежедневно сдавать ПЦР-тесты, носить маски и самостоятельно надевать на себя медали во время награждения.

Первое место в общем медальном зачете заняли США. Американские спортсмены привезли из Токио 39 золотых медалей. Российская команда выступала под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций. Наши спортсмены заняли пятое место в общем зачете. Они завоевали 20 золотых медалей.

Смена власти в Афганистане

США объявили о выводе своих войск из Афганистана в мае 2021-го. Сразу после этого движение «Талибан»* начало наступательную операцию против афганских войск. К середине августа под контролем организации оказалась большая часть страны. Боевики вошли в Кабул и заняли президентский дворец 16 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну. В то же время талибы объявили об окончании войны. Новые власти пытаются сформировать Исламский Эмират.

Соседние Пакистан и Таджикистан закрыли границы для афганских беженцев после смены власти в Афганистане. Фото: ТАСС / EPA

После прихода «Талибана» к власти в стране началась паника. В аэропорту Кабула царил хаос, люди в прямом смысле цеплялись за взлетающий самолет, чтобы хоть как-то покинуть страну. На границе возникали потасовки и драки, несколько человек погибли. Тысячи людей пытались и до сих пор пытаются покинуть Афганистан. Соседние страны — Пакистан и Таджикистан — закрыли границы. Они не могут принять такое количество беженцев. Только в Пакистане уже свыше 3,5 миллиона афганцев, сбежавших от режима талибов.

Экспо-2020 в Дубае

1 октября в Дубае началась первая на Ближнем Востоке Всемирная выставка. Из-за маркетинга бренда организаторы решили сохранить название — Экспо-2020. К мероприятию начали готовиться за восемь лет до его проведения. Правительство ОАЭ потратило на него семь миллиардов долларов. Для выставки выделили 438 гектаров пустыни, протянули ветку метро и построили колесо обозрения — новый символ эмирата.

В Экспо-2020 принимают участие 190 стран. Фото: ТАСС / imago images / Arnulf Hettrich

Экспо-2020 будет проходить в Дубае до 31 марта 2022-го.

Полет в космос Юлии Пересильд и Клима Шипенко

Первый экипаж кинематографистов отправился с космодрома Байконур на МКС 5 октября. На борту были актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они отправились на орбиту на 12 дней, чтобы снять сцены для фильма «Вызов» — совместного проекта «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White. Актриса сыграла главную роль — врача-кардиолога Женю. Женщине приходиться отправиться в космос, чтобы провести операцию астронавту.

После возвращение с МКС Пересильд и Шипенко прошли семидневную реабилитацию. Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Пересильд и Шипенко прошли ускоренную четырехмесячную программу для подготовки к полету в космос. Дата премьеры фильма «Вызов» будет известна в начале 2022-го.

* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.