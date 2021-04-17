Дрожали руки: как держалась Елизавета II на похоронах супруга принца Филиппа

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Екатерина Бородина
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Ее высочество отчаянно старалась скрыть нахлынувшие эмоции.

Фото, видео: Reuters / Victoria Jones Pool; AP

Тема:
Умер муж Елизаветы II принц Филипп

Церемония прощания с принцем Филиппом проходит в частной часовне Святого Георгия, которая располагается на территории Виндзорского замка, к телу допустили лишь 30 самых близких родственников усопшего — четверых детей и внуков.

Все внимание было приковано к супруге Филиппа британской королеве Елизавете II, которая появилась в траурном одеянии и с трудом держала себя перед прицелами камер.

www.globallookpress.com / Stephen Lock

Ее высочество старалась удержать слезы и лишь дрожащие руки, перебирающие страницы молитвослова, выдали ее глубокое эмоциональное потрясение, сообщает Teleprogramma.pro.

Reuters / Victoria Jones Pool

Принц Филипп будет погребен в королевском склепе часовни Святого Георгия и воссоединится с королевой после ее смерти в мемориальной часовне короля Георга VI, где уже покоятся останки отца, матери и младшей сестры Елизаветы, принцессы Маргарет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отправился в последний путь принц Филипп.

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