Какая пряность снижает уровень сахара в крови на 25% и защищает от рака

Проведенные исследования доказали пользу специи в лечении диабета.

Ученые назвали пряность, которая при постоянном употреблении снижает уровень глюкозы на 25%. Ею оказался пажитник, пишет Daily Express.

Издание со ссылкой на научное исследование пишет, что включение пажитника в рацион питания значительно снижает уровень сахара натощак и улучшает результаты глюкозотолерантного теста.

Так, после употребления пажитника уровень глюкозы в суточной моче сократился на 54%, уровень холестерина в сыворотке крови, холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) и ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) и триглицеридов также значительно снизился. При этом объем холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности) остался неизменным.

Проведенные исследования, по мнению ученых, доказывают пользу семян пажитника в лечении диабета. Эффект они объясняют содержанием в пряности растворимой клетчатки, которая помогает снизить уровень сахара в крови и сократить поглощение углеводов.

К другим полезным свойствам пажитника ученые отнесли его благотворное воздействие при простуде, импотенции, облысении и проблемах с почками. Кроме того, ряд исследований доказали, что пряность препятствует размножению злокачественных клеток, то есть имеет противораковые свойства.

Однако у пажитника есть и нежелательные побочные эффекты. В их числе диарея, тошнота и другие расстройства пищеварительного тракта. Кроме того, если смешивать его с другими понижающими сахар пряностями и делать это часто, пажитник может довести уровень глюкозы до субоптимального, что приведет к гипогликемии.

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