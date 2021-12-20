Какая дешевая специя снижает уровень сахара в крови

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 089

Британские ученые установили, что употребление корицы снижает уровень сахара в крови

Какая дешевая специя снижает уровень сахара в крови

Фото: Depositphotos / bhofack2

Для достижения эффекта достаточно употреблять от одного до шести граммов продукта в день.

Ряд исследований показали, что корица — распространенная и недорогая жгучая специя — оказывает положительный эффект при диабете. Об этом пишет Daily Express.

В частности, отмечается, что корица улучшает показатели сахара и холестерина у больных диабетом второго типа. Ежедневное употребление от одного до шести граммов специи может снизить уровень глюкозы. Вместе с тем, корица еще и имитирует инсулин в организме, улучшая состояние больного. Также корица содержит различные минералы и витамин А.

Кроме того, установлено, что корица снижает уровень сахара за счет повышения чувствительности к инсулину и помогает ему активировать транспортировку глюкозы в клетки.  Cколько времени необходимо для улучшения чувствительности, пока неясно, так как в исследованиях называется разный период. Так, авторы одного исследования утверждают, что эффект наступает мгновенно, в то время как другие ученые говорят, что потребуется около двух недель.

Как установили британские ученые, помочь организму вывести из организма часть лишнего сахара при наступлении гипергликемии может обычная вода. Речь идет о шести-восьми стаканах жидкости в день.

Ранее 5-tv.ru рассказал о первых признаках сахарного диабета у взрослых и детей.

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