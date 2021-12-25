Актриса Дарья Мельникова подвела итоги года: «Соскребали меня со дна»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 112

Звезда «Папиных дочек» рассказала подписчикам, как переживала развод.

Актриса Дарья Мельникова подвела итоги года: «Соскребали меня со дна»

Фото: Instagram @melnikovadsh

Актриса Дарья Мельникова в преддверии 2022 года подвела итоги уходящего. В своем аккаунте в Instagram, пережившая развод знаменитость рассказала поклонникам, как ощущала себя в тяжелый период. По ее словам, лишь друзья и работа помогли остаться на плаву и выжить.

«Отдельно хочу сказать, что не вывезла бы эту осень без поддержки друзей. Иногда они соскребали меня со дна. Вытаскивали из тьмы и вселяли надежду. Они всегда были рядом, всегда были на связи и поддерживали каждый день! Это держало меня на плаву», — поделилась с фанатами прошлыми переживаниями актриса.

Instagram @melnikovadsh

29-летняя звезда «Папиных дочек» посетовала, что порой ей хочется рядом иметь сильного мужчину, который решит за нее все дела. 

«Порой хочется, чтобы пришел кто-то и решил все дела: поменял перегоревшие лампочки, починил гардину, кажется, такой человек называется муж, но потом вспоминаю — у меня внебрачный отпуск», — рассказала Мельникова.

Дарья Мельникова в браке с актером Артуром Смольяниновым прожила восемь лет. Вместе они воспитывали двоих сыновей: Артура и Марка. Но, в начале лета стало известно об их разводе. Мельникова не стала раскрывать причины расставания, отметив лишь, что так сложились обстоятельства и, несмотря на это, с экс-мужем она осталась в дружеских отношениях.

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