Еда — это не просто способ набить желудок, это эмоции, уверен гений кулинарного мастерства, шеф-повар Константин Ивлев. Именно поэтому в праздники на столе должны быть яркие краски! Когда оливье уже не идет ни в какое горло, а бутерброды кажутся привычными, пора что-то менять. Ивлев представляет сразу четыре крутейших рецепта новогодних закусок. Все любимые ингредиенты — рыба, тарталетки, творожный сыр и, конечно, главное украшение новогоднего стола — икра.

Яичный крем с огурцом и красной икрой

Ингредиенты:

Красная икра — 15 г;

Огурец — 30 г;

Яичный желток — ½ шт.;

Майонез — 10 г;

Микрозелень — 1 г.

Способ приготовления:

Огурец режем крупными «пеньками». Ложечкой вытаскиваем из каждого сердцевинку так, чтобы дно осталось нетронутым. Варим яйца. Нам понадобятся только желтки. Их кладем в блендер, туда же отправляем небольшую ложку майонеза. Взбиваем содержимое до однородной массы. В кондитерский мешок заливаем яичную массу. Легкими снежными сопками выкладываем ее на огурцы. Завершит новогодний шедевр икра — ее маленькой ложкой кладем сверху на взбитый желток. Для украшения используем мелко порезанную зелень.

Тарталетки с лососем и красной икрой

Ингредиенты:

Тарталетка — 1 шт.;

Лосось х/к — 20 г;

Творожный сыр — 10 г;

Красная икра — 15 г;

Микрозелень — 1 г.

Способ приготовления:

Подкопченный лосось режем тонкими ломтиками. Выкладываем по кругу в тарталетки. Творожный сыр помещаем в кондитерский мешок и выкладываем его небольшими «сопочками» на рыбу, сверху — икру. Очень мелко нарезаем лук и украшаем.

Русский сэндвич из бородинского хлеба с черной икрой

Ингредиенты:

Бородинский хлеб — 40 г;

Сливочное масло — 30 г;

Черная икра — 15 г;

Шнитт-лук — 1 г.

Способ приготовления:

Бородинский хлеб предварительно положить в морозилку — так он будет меньше крошиться и легче резаться. Сливочное масло заранее достаем из холодильника — оно должно быть мягким. Хлеб с маслом раскроют и подчеркнут вкус черной икры, заверил профессиональный кулинар. Хлеб режем тонкими ломтиками. Мажем каждый ломтик сливочным маслом. После каждый ломтик кладем друг на друга, формируя «слоеный пирог». Корочки аккуратно обрезаем. Получившиеся брусочки разрезаем на четыре части. Сверху маленькой ложкой кладем деликатес — черную икру.

Печеный картофель с копченой сметаной и черной икрой

Ингредиенты:

Мини-картофель — 40 г;

Сметана — 15 г;

Черная икра — 15 г;

Шнитт-лук — 1 г;

Опилки.

Способ приготовления:

В небольшую насыпаем морской соли — она послужит опорой для будущего блюда. Небольшой картофель предварительно сварить — клубни должны быть одинакового размера. Сверху каждого клубня сделать крестообразный надрез. Каждую картофелину насадить на вилку. Сверху выложить немного сметаны и икру, украсить зеленым луком.

Приятного аппетита!

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