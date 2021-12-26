Галкин и Пугачева устроили для детей и их одноклассников сказочный праздник

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 1 004

Аниматоры устроили для Гарри, Лизы и их друзей не просто спектакль — фокусы, квесты, головоломки и море веселья.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин и Алла Пугачева устроили праздник для своих детей — Лиза и Гарри Галкины отметили Новый год в компании одноклассников. Замок супругов в деревне Грязь на один вечер превратился в настоящую сказку — приглашенные аниматоры весь вечер развлекали детей квестами.

Видеоотчетом о мероприятии поделился в своем Instagram-аккаунте сам Галкин, поблагодарив тех, кто помог провести мероприятие.

«Вчера у нас собрался дружный класс Лизы и Гарика, отметили вместе с одноклассниками Новый Год! Было очень весело!» — написал юморист.

После целого дня решения головоломок,  беготни по бесчисленным комнатам замка и вкусного праздничного ужина дети водили хоровод в саду вокруг нарядно украшенной елки и смотрели салют. Вместе с ними вышла на улицу даже сама Примадонна — снимала праздник на телефон.

Но снимать любит не только она — Гарри Галкин весь вечер не расставался с камерой. Мальчик давно увлекается фотографией и мероприятие лишь стало для него поводом отточить навыки.

Подписчики юмориста высоко оценили такую заботу о детях, они завидуют такому шикарному подарку.

«Какие вы молодцы, что собрали всех деток у себя дома. Очень душевно»;

«Вот где правильное воспитание»;

«Повезло их одноклассникам», — пишут пользователи.

Впрочем, перерывов в воспитании наследников Галкин не делает, постоянно проводя с ними время — недавно 5-tv.ru рассказывал о том, как Лиза и Гарри Галкины наряжали новогоднюю елку.

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