Губин о выбитой через суд пенсии 44-летней Маликовой: «Неудобно перед обществом»

Басманный суд Москвы удовлетворил иск сестры Дмитрия Маликова, и она получила право на досрочные страховые выплаты.

Андрей Губин назвал обыкновенным промоповодом досрочный выход на пенсию по старости сестры Дмитрия Маликова Инны. Он уверен, что это в первую очередь шанс заставить публику снова заговорить о себе — популярный среди звезд способ поддержать свою популярность.

Два дня назад Басманный суд Москвы удовлетворил иск 44-летней солистки группы «Новые самоцветы» Инны Маликовой к подразделению Пенсионного фонда. Артистка подала соответствующее заявление в ПФР, но получила отказ, после чего решила обратиться в суд. И обратилась успешно.

Добиться страховых выплат Маликовой помогло звание заслуженной артистки. В России оно предполагает право на досрочную пенсию после 20 лет трудового стажа для певцов и после 15 лет — для гимнастов, акробатов и артистов балета. Свой статус пенсионера исполнительница не комментирует, по ее словам, судебными делами занимался отец, создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов.

Музыкант Андрей Губин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» строго прокомментировал новость. Он отметил, что Маликова наверняка продолжит выступать, получая пенсию, хотя она и ее семья в принципе в помощи государства не нуждаются.

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«Вообще, конечно, каждому нормальному человеку выходить на пенсию раньше какого-то определенного срока — неудобно перед обществом. Про нее если говорить, то, я думаю, что это какой-то промоповод для обсуждения, потому что лично я вырос в такое время, когда артисты всегда придумывали промоповод, чтобы привлечь внимание к себе», — заявил Губин.

Инне Маликовой певец пожелал здоровья, чтобы хотелось больше творить, чем отдыхать на пенсии. Сам же он намерен трудиться до последнего, не хочет «сидеть на шее у государства». Свое существование, надеется артист, он всегда сможет оправдать свеженаписанными песнями, которые прокормят его в старости. Хоть Губин и болеет, но за перо садится регулярно, не расслабляется.

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