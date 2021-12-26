«Идеи подвиснут»: что ожидать знакам зодиака от первого месяца 2022 года

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 120

В течение января несколько планет совершат переход. Как он повлияет на жизнь всех представителей зодиакального круга? — ответ в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Фото, видео: Depositphotos / stevanovicigor; 5-tv.ru

Январь по праву можно считать одним из самых важных месяцев года. Многие ошибочно считают, что в этот период можно пускать все на самотек, но это не так. Астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru рассказала, чего стоит ожидать в первый месяц 2022 года от ретроградной Венеры и как медлительный Меркурий отразится на жизни представителей зодиакального круга.

Начало месяца вплоть до 12 января ознаменуется огромным шансом осуществиться задуманным желаниям. Вселенная будет «слышать» все желания, посланные ей. И, несмотря на то, что Венера будет продолжать двигаться ретроградно, если сложить все числа 2022, получится шесть — именно число Венеры.

«А это значит, что в течение всего года нас с вами будут занимать вопросы, связанные с отношениями, любовью и принятием себя. В том числе и в январе. У вас есть все шансы реализоваться», — объясняет Никольская.

Кроме того, именно в первую неделю января выпадет шанс увидеть не просто вещие сны, а благодаря Нептуну подкорректировать их. Тем самым изменив будущее.

Середина января ознаменуется замедлением и ретроградностью Меркурия — планеты, отвечающей за реакцию.

«С 14 января по 4 февраля. Все наши креативные идеи подвиснут. Нам нужно быть аккуратными. Никакие покупки и продажи совершать нельзя», — рассказывает астролог.

Однако, если вы с кем-то хотели бы выяснить отношения, то вторая половина января — самое лучшее время.

Конец месяц, а именно с 29 января по 4 февраля, ознаменуется соединением ретроградного Меркурия с Плутоном — планетой, выявляющей все тайное. Потому этот период, по мнению астролога, наиболее благоприятен для решения юридических вопросов: подачи заявления в суд, поиска адвоката. Именно соединение этих двух планет поможет добиться результатов.

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