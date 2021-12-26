Мать девятилетней студентки МГУ ответила на призыв приостановить ее обучение

Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой прокомментировала заявление члена Совета по правам человека (СПЧ) Александра Асмолова о целесообразности приостановить обучение девочки в вузе.

Вопрос к правозащитнику Наталья Теплякова оставила в своем блоге.

«Уважаемый господин Асмолов! А вы всем детям, которых травят в образовательных учреждениях за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?» — поинтересовалась многодетная мать на своей странице в «Живом журнале».

mk.ru

К слову, ранее по поводу слов академика высказался и отец девочки. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru Евгений Тепляков назвал поведение Асмолова непрофессиональным и неэтичным.

Также он добавил, что правозащитник, хоть и является преподавателем МГУ, лично с юной студенткой не общался и никак не взаимодействовал с ее родителями.

Ранее член СПЧ Александр Асмолов назвал обучение Алисы в МГУ «опасным социально-психологическим экспериментом». По мнению доктора психологических наук, сложившаяся ситуация, с учетом излишнего внимания со стороны общественности, может нанести вред девочке. Асмолов призвал приостановить процесс обучения и напомнил о необходимости соблюдать конвенцию по правам ребенка.

За судьбой самой юной студентки крупнейшего вуза страны следит вся страна. Москвичка Алиса Теплякова окончила школу в восемь лет и сдала вступительные испытания на факультет психологии МГУ. Не набрав нужного количества баллов для обучения на бюджете, девочка стала студенткой на платной основе.

Во время зимней сессии образовательном учреждении разгорелся конфликт. Пока Алиса сдавала экзамен, ее отец устроил потасовку с охраной. Свои претензии он высказывал также к преподавателям кафедры.

После этого ситуацию взяла под личный контроль детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По ее словам, девочка имеет право на получение высшего образования, так как получила аттестат об окончании школы.

Однако, учитывая возраст студентки, вузу необходимо доработать с юридической точки зрения договор между МГУ и родителями, которые помогут урегулировать все разногласия по поводу образовательного процесса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в МГУ намерены обеспечить комфортную учебу 9-летней Тепляковой после скандала с отцом.