Дима Билан признался Ксении Собчак в алкоголизме

Дима Билан признался в том, что врач диагностировал ему алкоголизм — в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак, превью которого он выложил в своем Instagram-аккаунте, он рассказал о своих проблемах со спиртным.

«Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. Я, к сожалению имею такую проблему — признаюсь тебе только. Я не могу остановиться, когда выпиваю», — рассказал певец.

Но осознание проблемы — первый шаг к ее решению, Билан намерен бороться с алкоголизмом — и даже обратился к специалисту.

«Я пошел к врачу, я посоветовался, я спросил „А что такое?“. Он говорит, ну, вы забываете, если напились? Я говорю, ну, да, бывает, забываю. Он говорит, ну, да, стадия. Надо обратить внимание», — пересказал он встречу с медиком.

На вопрос Собчак, какую же стадию алкоголизма врач диагностировал у певца, Билан, смущаясь, показал три пальца. А ведь третья стадия — самая опасная, он может выражаться, в том числе, хроническими запоями, поражением внутренних органов, амнезией и выраженным абстинентным синдромом, иначе говоря, «ломкой».

Впрочем, Билан утверждает, что пьет не от горя, хотя усталость от того, что он постоянно работает, есть.

«Я, если напиваюсь, то реально от радости. Вот я записал какой-то трек, и я коснулся небес. Я понимаю, что мы с музыкантами достучались до небес. И я такой: «О, классно, надо отметить», — откровенничал он.

Скандальные сторис в нетрезвом виде, добавил он — это исключение из правил. В тот момент он сорвался — слишком много всего навалилось одновременно.

«Я был в туре, у меня был бронхит, давление скакало, я все равно выходил на сцену. Никого не волнует — ты всегда должен улыбаться. Потом конец года, а до этого — два года пандемии, они на психику давят», — объяснился Билан.

Впрочем, алкоголь часто сопровождает карьеру успешных музыкантов. Далеко за примером ходить не надо — недавно 5-tv.ru о мнении физиогномиста Елены Мифф, раскрывшей характерные признаки алкоголизма Григория Лепса по его лицу.