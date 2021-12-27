Волшебная ночь: ТОП-4 гаданий, которые можно провести за новогодним столом

Верить или не верить — дело каждого, но предлагаемые гадания не только займут ваших гостей, повысят настроение, но и заставят по-новому взглянуть на то, чем вы занимаетесь сейчас. Может, стоит рвануть навстречу неожиданным приключениям и открыться новой любви, если даже обычная снежинка из бумаги, стакан с водой и гадание по гаджетам вам указывают на неизбежность изменений в судьбе.

Телевизор / Радио

Подумайте о вопросе, ответа на который вы ожидаете больше всего. Потушите свет в доме или квартире, поставьте рядом с собой зажженную свечу. И только после этого включите телевизор или радио: первая услышанная вами фраза из фильма, песни или речи политика и будет ответом на животрепещущую тему.

Звонок по телефону

Гадание по телефону — быстрый способ узнать имя суженого. Для этого нужно произвольно набрать цифры на телефоне и поинтересоваться именем собеседника на другом конце провода.

Если вам не назвали имя, но понятно, что вам ответил мужчина, то вы обретете любовь в следующем году. Если женщина — то вероятность сводится к нулю, а если вам и вовсе не ответили — чувства придут к вам, но в необозримом будущем.

Гадание по снежинке

Вырежьте снежинку из бумаги, можно с простыми узорами, главное — ее способность летать. Запускаем ее в полет с макушки елки — возможно, для этого придется встать на табуретку или стремянку. Интерпретируем гадание в зависимости от того, с чем соприкоснется снежинка.

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Ветка без игрушек — наступающий год порадует вас счастьем, но, увы, оно будет недолгим.

Мишура, «дождик», серпантин — немало времени уйдет впустую.

Звезда — ждите встречи с любовью

Гирлянда — можете рассчитывать на друзей практически во всем.

Шар — вас ожидает встреча, которая изменит вашу судьбу.

Шишка — деньги и отменное здоровье вам гарантированы.

Хлопушка — будьте готовы к внезапным жизненным сюрпризам.

Другие игрушки — прислушайтесь к советам родственников и лучших друзей.

Мимо всех игрушек пролетела снежинка — запаситесь терпением ко всем и всему, что вас окружает.

Если снежинка упадет на пол, то предсказанное будет мимолетным, но ели она зацепится на елке, то новый год принесет вам положительные эмоции и уверенность в завтрашнем дне.

Стакан с водой

www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Чтобы точно узнать об исполнении задуманного, понадобятся два стакана — пустой и наполненный до краев водой. Загадав желание, переливаем воду в пустой стакан и смотрим: если прольете не более двух-трех капель — оно исполнится, если возникнет лужица — нет, либо придется подождать до лучших времен.

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