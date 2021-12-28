Победителя «Суперстар! Возвращение» Шуру за кулисами откачивал врач

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 524

Сам артист уверяет, что давно завязал с вредными привычками.

Победителя «Суперстар! Возвращение» Шуру за кулисами откачивал врач

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Певец Александр Медведев, известный как Шура, стал победителем популярного шоу «Суперстар», однако организаторам известный артист доставил немало хлопот, а каждый его выход на сцену был под угрозой срыва. Откачивать артиста за кулисами приходилось врачу.

Как рассказали участники съемочного процесса, знаменитость, который раньше сам признавался в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами, по всей видимости, слегка расслабился и переусердствовал. Несмотря на все уверения в том, что с вредными привычками он завязал, на протяжении всего проекта Шура был, мягко говоря, не в форме.

«Шура весь проект находился „в коме“. Он, видимо, чем-то накачивался, потом полировал алкоголем… В итоге падал замертво и спал. Первые выпуски у него вообще был огромный фингал на лбу: упал где-то», — признались люди, участвовавшие в съемках в интервью «Собеседнику».

По словам очевидцев, для подстраховки к Шуре приставили врача, который пытался привести его в рабочее состояние препаратами. Протрезвевший исполнитель выходил на сцену, но на следующий день все повторялось снова.

Впрочем, со слов певицы Вики Цыгановой, алкогольное амбре во время съемок исходило не только от Шуры, но и от других артистов. Однако звезда 90-х, конечно, перещеголял всех — по словам артистки, его приходилось даже будить перед входом на сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лолита обматерила Соседова в финале шоу «Суперстар! Возвращение» из-за Салтыкова.

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