Лолита обматерила Соседова в финале шоу «Суперстар! Возвращение» из-за Салтыкова

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 103

Певице не понравился слишком критический взгляд одного из членов жюри.

Лолита обматерила Соседова в финале шоу «Суперстар! Возвращение» из-за Салтыкова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица Лолита Милявская выругалась матом в финале телешоу «Суперстар! Возвращение» на одного из членов жюри — музыкального критика Сергея Соседова. Дело в том, что тому не понравился номер Виктора Салтыкова, который выступил с песней Владимира Преснякова «Все нормально». По его мнению, она слишком проста для звезды уровнял Салтыкова.

«Витя — это артист другого уровня. И когда он спускается вдруг со своих высот в такую ерунду, простите уж меня, я считаю, это недостойно Вити!» — воскликнул Соседов. 

Лолита пыталась объяснить музыкальному критику, что далеко не всегда нужно петь в три октавы, чтобы получить высшие баллы. Соседов же сказал, что накануне праздника нужно выбор песни делать соответствующим.

«Предновогодний вечер! **** (зачем — Прим. ред.) мне Паваротти?! Объясни!» — выпалила Милявская, а Лера Кудрявцева поддержала ее.

Общая оценка за восемь эфиров у Виктора Салтыкова и Шуры оказалась одинаковой — 67 баллов. Они оба стали победителями проекта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лариса Долина осадила Сергея Соседова во время шоу «Суперстар! Возвращение».

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