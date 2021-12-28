Руссо после проигрыша в шоу Салтыкову и Шуре: «Мой гонорар больше, чем у жюри»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 174

Авраам Руссо прокомментировал свое поражение в шоу «Суперстар. Возвращение»

Руссо после проигрыша в шоу Салтыкову и Шуре: «Мой гонорар больше, чем у жюри»

Фото: ТАСС / Афонина Елена

Певец был неприятно удивлен из-за комментариев жюри о его выступлении в финале шоу «Суперстар. Возвращение», но не стал им сразу отвечать. Однако после съемок высказал все, что думает о случившемся.

Певец Авраам Руссо заявил, что не таит обиду на Леру Кудрявцеву и Сергея Соседова за то, что не стал победителем шоу «Суперстар. Возвращение», в котором он участвовал, а они были членами жюри. При этом Руссо не сдержался и добавил, что названные звезды зарабатывают в разы меньше его.

«Во-первых, я работаю больше — и мой гонорар больше, чем у тех, кто меня засудил. Я не в обиде, просто стараюсь объективно оценивать произошедшее», — заявил певец «Газете.ру».

Артист также отметил, что Лера Кудрявцева ненавит песню, которую он исполнил на шоу. По мнению Руссо, претензии ведущая должна предъявлять не ему, а автору композиции. Ведь, по словам звезды, он спел ее так, чтобы это запомнилось — с определенной изюминкой.

«Так пусть осудит автора песни, не меня. Я пел все песни со своей изюминкой, своим почерком», — добавил он.

Победителями шоу стали сразу два конкурсанта: Виктор Салтыков и Шура. У них оказалось одинаковое количество баллов — 67.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лолита обматерила Соседова в финале шоу «Суперстар! Возвращение».

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