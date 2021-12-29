Главные скандалы Богдановых: чем запомнились «самые могущественные» братья

Накануне во Франции в возрасте 72 лет скончался Григорий Богданов. Вместе с близнецом Игорем они прославились своеобразной внешностью и экстравагантными выходками. В сети им посвящено множество мемов.

Накануне стало известно о смерти французского шоумена Григория «Гришки» Богданова — он умер в возрасте 72 лет. В последние пару лет вместе с братом Игорем известные в прошлом телеведущие обрели невиданную популярность в интернете, где даже получили прозвище «самых могущественных» людей в мире. Впрочем, прославиться они успели и раньше чередой скандалов.

Псевдоученые?

Первую популярность братья Богдановы обрели после запуска научно-популярного шоу «Время Х» еще в 1970-х. Чуть позднее — «2002: Одиссея будущего». К тому времени обоим было около 30 лет, они были увлечены фантастикой и технологиями будущего.

Но славы на телевидении амбициозным близнецам было мало. Они решили стать учеными и защитили докторские диссертации. Однако среди других исследователей ходили слухи, что братья все выдумали: их научный труд — не более чем воровство чужих идей, а все написанное — чушь и околесица.

Спустя десяток лет Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике Франции признал, что в работах близнецов нет ничего ценного для науки.

Пластические операции

На заре 1990-х братья Богдановы обрели новую славу. Поклонники стали замечать, как сильно изменилась их внешность — лица мужчин становились неузнаваемыми. Приятные красавцы из научно-популярных передач вдруг стали похожи на кукол.

Лица братьев вытянулись, подбородки стали длиннее, скулы шире, губы больше. Фанаты решили, что Богдановы легли под нож хирурга, вставили в подбородок и щеки импланты, к тому же регулярно использовали ботокс. Сами звездные братья отрицали причастность к пластике.

Герои мемов

Спустя еще десяток лет братья вновь оказались на волне популярности — на этот раз в интернете. В сети стал популярен мем, на котором Игорь Богданов говорит с кем-то по телефону. Предприимчивые пользователи распространили слух о том, что Богдановы — «самые могущественные» люди в мире. Идею подхватили другие юзеры, мем стал международным. Началась пандемия, обвалился биткоин, глобальное потепление — все зависело от звонка знаменитых близнецов.

Главные скандалы Богдановых: чем запомнились «самые могущественные» братья 1/4 Соцсети 2/4 Соцсети 3/4 Соцсети 4/4 Соцсети

Этим интернет-шутники не обошлись. Они изобрели фантастический портрет братьев, согласно которому те владеют всеми деньгами мира, ставят своих президентов на посты, в тайне исследуют ДНК, чтобы научиться редактировать человеческий геном, готовят экспедиции на Марс и даже общаются с инопланетными мирами.

Нападение на девушку

В 2018 году имя братьев вновь появилось в заголовках мировых изданий. Игорь Богданов, как писало издание The Local, ворвался в дом к бывшей пассии — 23-летней студентке Джули Джардон. Полиция выписала ему штраф в 1,5 тысячи евро. Защитить брата постарался Григорий. Он оправдал близнеца тем, что у него пылкий характер и иногда его поведение кажется вызывающим.

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