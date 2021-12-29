Спасенная Пугачевой жена композитора Малахова умерла после десяти лет борьбы с раком

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 112

Примадонна в свое время нашла для больной супруги композитора хорошую клинику в Италии — и женщина добилась ремиссии. К сожалению, рак вернулся.

Спасенная Пугачевой жена композитора Малахова умерла после десяти лет борьбы с раком

Фото: www.globallookpress / Lev Ilyin

Композитор Алексей Малахов сообщил о смерти своей жены Светланы, которую в свое время спасла Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Женщина десять лет боролась с онкологией, но ни лучшие врачи, ни лекарства не помогли. На своей странице в Instagram убитый горем вдовец опубликовал прощальный пост в память о любимой супруге.

Музыкант до последнего верил, что возлюбленная справится с болезнью, и они смогут забыть ее как жуткий кошмар. Но Светлана ушла. У нее осталась маленькая дочь. Малахов отметил, что супруга была и остается его первой и единственной любовью.

«С 2012 года мы боролись с твоей опухолью, но нет никаких лекарств. Я посылал всех врачей, которые говорили мне десять лет назад, пять лет назад, два года назад, полгода назад, каждый раз: „Вы должны крепиться, осталось полгода“. Я не хотел в это верить и не хочу верить теперь. Я ненавижу все эти слова: „соболезную“ и „земля пухом“. Как будто луч солнца ушел навсегда», — написал он.

 

 

 

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Публикация от Aleksey Malakhov (@alekseymalakhov)

Поддержать композитора в горький час поспешили коллеги, звездные друзья и фанаты. Многие отметили: Светлана была сильным человеком и не сдавалась до последнего.

О страшном диагнозе Светлана и Алексей Малахов узнали в 2012 году. Музыкант ничего не жалел для супруги, он нанял лучших киевских онкологов для помощи жене. Однако серьезных улучшений не последовало. Позднее помочь супругам решила Алла Пугачева, она организовала лечение в Италии. Через несколько месяцев Светлана пошла на поправку — произошла ремиссия. Но смерть оказалась неизбежной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у больной раком Светланы Крючковой парализовало половину лица после COVID.

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