Вселенная отпустит вожжи! Китайский совет дня на четверг, 30 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 30 декабря?

В четверг Вселенная снова отпустит вожжи — стихия янской Воды будет сносить все вокруг. Будет много общения, суеты, беготни и нервов. Нестабильные люди могут провалиться в неконтролируемый шопинг. Если у вас ограничен бюджет на новогодние праздники, не стоит закупаться подарками и продуктами сегодня, лучше уж оставить это на последний день года.

Поскольку Вода — стихия коммуникаций, в четверг хорошо пойдут как встречи, так и расставания. Выбирайте сами, что для вас приоритет — корпоративы или дружеские посиделки.

В четверг также хорошо и правильно прислушиваться к своей интуиции. Не отсекайте информацию из подсознания, которая будет приходить к вам в этот день. Лучше понаблюдайте, какие каналы для связи с вами выбирает ваше внутреннее скрытое «я» и научитесь ими управлять.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.