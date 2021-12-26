Удачные покупки и тусовки! Китайский гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут .

Всем, кто отчаянно спрашивал: «Когда, ну когда же просвет?!», отвечаю — он настал! Вселенная услышала наши мольбы и последнюю неделю календарного года сделала энергетически благоприятной.

Всего пара дней, когда не надо ходить по больницам и трудное утро 1 января — вот, собственно, и все «нехорошие» аспекты недели. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! Приятно еще и то, что бацзы предусмотрело в последний день года прибыль для всех без исключения. Энергии будут складываться так, что 31 декабря никто-никто без подарка точно не останется!

Понедельник, 27 декабря, Инь Земля и Петух

Понедельник — день стабильный. Преобладают энергии Земли и Металла. А это значит, что день стоит посвятить хозяйственным заботам и упорядочиванию действительности.

День исключительно благоприятен для покупки блестящих новогодних подарков, нарядов и драгоценностей. И не менее благоприятный для того, чтобы самим эти подарки принимать. Причем таким подарком может быть все что угодно — от появления нового партнера и старта бизнеса, до выхода на новую работу.

Хорошо в такой день собирать долги, устраивать свидания и начинать учиться. Смело планируйте на понедельник любые важные дела, за исключением кредитов, походов в суд и по врачам.

Потенциально негативные аспекты дня наиболее ярко проявятся у людей с Кроликом в карте. Кролики по дню имеют шанс поссориться с супругом, родившиеся в месяц Кролика (март) могут наступить на мозоль начальнику, а Кролики по году, вероятнее всего, будут себя не очень хорошо чувствовать.

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Вторник, 28 декабря, Ян Металл и Собака

Вторник — такой же металло-земляной день, как и понедельник, и такой же исключительно благоприятный для предновогодних дел. Это касается не только приятной подготовки к празднику, но и завершения всех недоделок.

Этот день — рай для перфекционистов. Смело планируйте на вторник важные встречи и переговоры. Можете даже начинать ремонт, устраиваться на работу, устраивать новоселье и покупать имущество. Энергии обещают успех в делах и начинаниях.

С последним должно особенно повезти. День просто идеальный для покупки дорогих подарков. Хорошо покупать что-то блестящее или хотя бы упаковывать в яркую обертку. Драгоценности, новогодние украшения, вечерние наряды, дорогая посуда, автомобили — выбирайте из списка все что душе угодно!

День не будет безусловно благоприятным людям с Драконом в карте. Драконы по году рождения обратите внимание на свое самочувствие, те, кто рожден в апреле — не ссорьтесь из-за работы, а Драконы по дню рождения будьте, пожалуйста, поспокойнее дома.

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Среда, 29 декабря. Инь Металл и Свинья

Металлическая Свинья — зверь суровый, без сантиментов. И она предлагает сделать в середине предновогодней недели передышку. Энергии дня стоят на месте и потому любые важные дела тоже стоит остановить.

День нехорош для посещения больниц и врачей. Зато исключительно благоприятен для отдыха, тусовок и расслабления накануне двухнедельного беспробудного веселья. Посвятите его спокойной рутине, разглядыванию природы и неспешной эмоциональной подготовке к празднику.

Нужны идеи? Можно принять ванну или нарядить елку (если у кого еще не наряжена). Можно вдосталь поболтать с друзьями и подругами. Можно испечь имбирное печенье и ароматизировать им дом. А можно просто поваляться на диване и посмотреть любимый сериал. Главное — делать это с чувством и кайфом.

Советы по поводу расслабления особенно пригодятся людям знака Змея. Змеи по дню — не шипите на супругов. Змеи по месяцу (родившиеся в мае) — не требуйте от сотрудников невыполнимого. Змеи по году — отстаньте от себя и дайте телу, наконец, отдохнуть!

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Четверг, 30 декабря, Ян Вода и Крыса

Четверг — день большой янской Воды. Ожидается много перемещений, движений, беготни и общения. Бьюсь об заклад, что вы тоже будете носиться по магазинам, закупая центнеры продуктов и десятки новогодних подарков.

Поскольку стихия янской Воды подобна огромной океанической волне, есть вероятность, что вам будет сложно удержать шопинг в пределах разумного. Поэтому, если бюджет ограничен — не ходите за покупками в четверг, 30 декабря. Сделайте это приятное дело управляемым и спланируйте покупки заранее.

В четверг будет много разговоров, переговоров, встреч и тусовок. Хорошо проводить корпоративы и просто болтать по душам с друзьями. Напитки и разговоры будут литься рекой. Причем энергии дня способствуют не только встречам, но и расставаниям. Точнее — беседам о том, что пора расстаться. Если вы решительно намерены встретить Новый год в статусе свободного человека — в четверг этого можно будет добиться самым миролюбивым способом.

Такое количество Воды в карте дня означает также и усиленную интуицию. Хорошо в такой день размышлять о будущем, строить планы и визуализировать свои мечты.

Не самым спокойным будет день для представителей знака Лошади. Лошади по дню как таки будут стремиться к расставанию, родившиеся в месяц Лошади (июнь) вероятнее всего будут заниматься доделыванием важных служебных вопросов, а те, кто родился в год Лошади покажутся окружающим чересчур эмоциональными.

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Пятница, 31 декабря. Инь Вода и Бык

Последний день календарного (не китайского) года несет в себе две, на первый взгляд, противоположные энергии. С одной стороны — это день очищения, с другой — день приобретения.

Но на самом деле никакого противоречия в энергиях нет. Сила очищения поможет вам выбросить из дома и жизни все ненужное. А на освободившееся место тут же придет новое ценное для вас приобретение.

В итоге 31 декабря — просто идеальный день для того, чтобы очистить тело и душу. И да, горячая баня в эту пятницу прямо-таки показана. Также хорошо в этот день проводить генеральную уборку, начинать диету (не смейтесь!), разводиться и расставаться.

Параллельно, день благоприятен для ценных покупок. Рекомендуется покупать недвижимость, дорогие украшения, автомобили, предметы роскоши. Ну, а если все это неактуально, то просто купите в эту пятницу символический сувенир. Это поможет вам привлекать в дом энергию богатства.

Не самым благоприятным день покажется представителям знака козы. Козы по дню будут ворчать на супругов, Козы по месяцу (июль), могут повздорить с родителями, а Козы по году могут чувствовать непонятное недомогание.

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Суббота, 1 января. Ян Дерево и Тигр

Первый день нового года пройдет под знаком Деревянного Тигра. И как вы этот день проведете, таким и будет ваш будущий год.

Особенность энергий этого дня — увеличивать, множить все, что с вами происходит. Проведете весело время с родными и друзьями — год будет наполнен радостью и семейными заботами. Проваляетесь с головной болью после алкогольного передоза — последствия употребления будут отдаваться в организме не один день.

И вообще, тема здоровья, точнее профилактики проблем со здоровьем, для 1 января приобретает особое значение. В этот день лучше не болеть и в больницы не попадать.

Так что думаем заранее и выбираем как жить в 2022 году — расслабленно и с хорошим настроением или в ссорах и с головной болью.

Самыми ранимыми и потенциально конфликтогенными будут 1 января люди знака Обезьяна. Они могут эмоционально штормить и попадать в неприятности. Обезьяны, будьте, пожалуйста особо осторожны с огнем и салютами. И не работайте в этот день на кухне.

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Воскресенье, 2 января. Инь Дерево и Кролик

День Деревянного Кролика в месяц Металлической Крысы обычно не приносит ничего приятного. Грядут ссоры, потери и конфликты. Поэтому, чтобы эти энергии не провоцировать, китайские мудрецы советуют в такие дни не делать ничего важного.

Особенно не стоит в этот день устраивать экстремальных развлечений, носиться по горным склонам и по автобанам. Это, прежде всего, касается людей Дерева — большое количество Металла в карте дня может им навредить.

Кролик с Крысой рядом также могут спровоцировать людей на ссоры и споры — мелкие, бытовые и не очень приятные. Особенно в отношениях с противоположным полом.

Из приятного. День хорош для выстраивания всяческих планов. Они могут чудесным образом сбыться. А вообще просто отдыхайте! Лучшая стратегия на 2 января — расслабляться (не буйно!), валяться, гулять тихие прогулки на природе и вести задушевные разговоры с близкими и родными людьми.

Всем вам приятных новогодних праздников и пусть Бацзы будет вам в помощь!